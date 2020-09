Langue arabe : Valoriser la recherche

Pour une meilleure valorisation des travaux de recherche dans le domaine de la langue arabe, une convention de partenariat a été signée hier, à Alger, entre l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET) et le Centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe (CRSTDLA) de Bouzaréah.

Paraphée par la directrice générale de l’ANVREDET, Nedjoua Demmouchi Mounsi et le directeur du CRSTDLA, Mourad Abbas, cette convention porte essentiellement sur la valorisation des résultats de recherche et du développement technologique, l’accompagnement et le soutien via l’étude, la création des startups, le conseil, l’expertise et la formation. Le directeur du CRSTDLA a relevé l’importance de cette convention qui constitue une passerelle entre le développement de la recherche et le secteur économique. «Ce qui nous a poussé à solliciter ce partenariat avec l’agence », notera M. Abbas, ajoutant que le centre œuvre actuellement à orienter les travaux de recherche vers les domaines qui ont un impact social et économique. Il a fait savoir que les chercheurs du centre ont bénéficié en janvier dernier d’une formation dispensée par l’ANVREDET.

Mme Nedjoua Demmouchi Mounsi a rappelé le rôle de l’agence qui est l’intermédiaire entre la recherche et le monde économique.

« Nous avons signé des conventions de partenariat avec l’ensemble des centres de recherche et des agences thérapeutiques », a-t-elle indiqué, ajoutant que l’innovation se trouve dans tous les domaines même dans la langue arabe et dans les sciences humaines.

Elle précise qu’à travers la convention, l’agence assure la prise en charge des projets innovants pour les financer, les accompagner et les insérer dans le tissu économique.

Elle précisera que l’application de la convention passera par l’installation d’un comité mixte ANVREDET/CRSTDLA pour identifier, orienter et impulser le développement des actions envisagées entre les deux parties.

En vertu de cette convention, les deux parties établiront une collaboration scientifique et technique dans les domaines d’intérêt commun relevant de leurs compétences respectives.

Les axes importants de la coopération se déclinent notamment par l’échange d’expertise, l’intégration des experts du CRSTDLA dans les comités d’évaluation de l’ANVREDET pour l’évaluation des projets.

Il s’agit aussi de mettre en place un réseau de veille technologique, de formation, d’étude en commun des projets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation économique à travers la création de startups et la mise en commun des moyens pour l’organisation d’événements se rapportant aux métiers des deux parties.

Cette convention de partenariat implique la réalisation d’actions conjointes et concertées dans les domaines de la recherche et développement à travers l'organisation des réunions autour des thématiques en relation avec les domaines d’activités des deux parties, la mise en œuvre de programmes de formation, l'étude des projets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation économique à travers la création d’entreprise, l'accompagnement des ingénieurs et chercheurs pour la concrétisation de leurs projets d'innovation (financement des projets, l'élaboration du business plan, accompagnement en matière de propriété intellectuelle,…), l’échange d’expertise et la mise en commun des moyens pour l’organisation de manifestations scientifiques se rapportant aux métiers des deux parties.

Pour sa part le CRSTDLA s'engage à mettre ses compétences au service des activités de recherche et de développement technologique autour d’applications innovantes en conformité avec la stratégie de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique.

Le chef de département Management à l’ANVREDET, Rabah Fraga a indiqué que 12 dossiers de création d’incubateurs sous forme d’un service commun ont été validés au niveau du comité sectoriel permanent pour la recherche, précisant que c’est un comité mixte entre le ministère de l’enseignement supérieur et le secteur concerné par le projet de recherche.

M. Fraga précisera que pour les 8 incubateurs, l’agence a déjà commencé l’acquisition des équipements et l’installation des équipes qui vont accompagner les porteurs de projets qui seront opérationnels d’ici la fin d’année.

«Nous avons lancé des concours avant l’épidémie Covid 19, pour recevoir les projets, sélectionner ceux qui vont accéder à ces incubateurs», ajoutant que le concours qui a été retardé pour cause sanitaire sera relancé en présentiel ou à distance.

Le chef département management à l’ANVREDET, fera savoir que sur les dix premiers projets qui seront sélectionnés au cours de ce concours vont accéder aux incubateurs et que leurs porteurs bénéficieront d’une formation d’une durée d’une année.

M. Fraga dira que l’objectif principal est de créer des startups, faisant part de l’existence d’entreprises qui sont prêtes à aider les jeunes porteurs de projets pour leur transmettre le savoir-faire soit dans le métier ou dans la gestion de l’entreprise en générale.

Kamelia Hadjib