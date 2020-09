Date de la Rentrée scolaire : Syndicats et parents d’élèves soumettent leurs propositions

L’année scolaire 2020-2021 sera, de l’avis des spécialistes, exceptionnelle au vu de la situation sanitaire due à la pandémie du Covid-19 que connaît le pays.

Une situation qui nécessite les efforts concertés du ministère et des syndicats afin de réussir la rentrée et le bon déroulement de l’année scolaire. Pour le Syndicat autonome des travailleurs de l’Education et de la formation (SATEF), il y a lieu d’ouvrir le dossier du rythme scolaire. Dans une déclaration à El Moudjahid, son secrétaire général, Boualem Ammoura, a estimé que la réussite de la rentrée des classes sans risque de contamination ne peut se faire sans la révision du programme scolaire, du volume horaire ainsi que des dates des vacances et se basant uniquement sur les matières essentielles afin de pouvoir mettre en œuvre le système de groupe qui permet le respect de la distanciation sociale.

Toutes ces propositions seront, selon Amoura, présentées par le syndicat à l’occasion des rencontres entamées depuis hier entre le ministère de l’Education nationale et les partenaires sociaux pour discuter et débattre de tout ce qui concerne la rentrée scolaire.

Concernant la reprise des cours éventuelle dans certaines wilayas qui ne présentent pas de clusters, le syndicaliste a estimé que cela créerait un décalage du rythme des cours entre les régions ce qui affectera négativement les examens du BEM et du baccalauréat et la tutelle sera dans l’obligation de fixer les cours concernés par les examens.

M. Ammoura a affirmé enfin que les syndicats de l’Education soumettront lors de leur rencontre avec le ministre des propositions pour réussir la prochaine rentrée. Ces propositions seront discutées et enrichies afin de sortir avec des recommandations.

Pour sa part l’association des parents d'élèves, présidée par Ahmed Khaled, soumettra une série de proposition à la tutelle concernant la date de retour aux études pour les élèves des trois paliers après une interruption de six mois.

Ahmed Khaled a affirmé que «les syndicats de l'éducation s’attendent au lancement de l’année scolaire en d’octobre prochain après l'amélioration progressive de la situation sanitaire, soulignant que jusqu'à présent, le ministère de l'Éducation nationale n'a fixé aucune date.

Ahmed Khaled souhaite le retour des élèves dans les établissements scolaires dans un proche avenir suite à l'amélioration de la situation épidémiologique et la baisse progressive du nombre de cas de contamination ainsi que le succès du protocole sanitaire mis en place lors des examens officiels du brevet d'enseignement moyen et du baccalauréat. Il a précisé à ce propos que les examens se sont déroulées sans aucun cas enregistré parmi les élèves ce qui rassure leurs parents quant à l’accélération des procédures de retour à l'école au début du mois prochain.

Le président de l'Association nationale des parents d'élèves estime que «le protocole sanitaire doit être renforcé pour assurer la sécurité des élèves». Il a affirmé que l'association présentera des propositions lors de la prochaine rencontre avec le ministre. Ahmed Khaled a souligné qu'il est déraisonnable de reporter la rentrée compte tenu de l'inefficacité de l'enseignement à distance : un facteur qui aurait un impact sur le niveau des élèves. Il a indiqué que les associations de parents d'élèves estiment qu'il est nécessaire de fournir des garanties avant le retour des élèves à l'école pour éviter de les exposer au risque de contamination par le virus et d’adopter le système de groupe proposé par les syndicats qui consiste à la programmation des cours soit le matin ou le soir, avec la réduction du nombre d'étudiants en classe, tout en abandonnant l'enseignement des matières secondaires et de ne maintenir que les matières essentielles.

Salima Ettouahria