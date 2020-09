Référendum sur la constitution, Discours de la haine : Une menace pour la cohésion sociale

Le projet de Constitution entend consacrer les valeurs de paix, de réconciliation, d'entente et de fraternité.

Des valeurs ancrées dans la société algérienne marquant l'unité dans la différence et de la diversité.



Sociologue, directeur de laboratoire Religion et société à l'université d'Alger-2, et également chercheur au Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD), M. Zoubir Arous explique que « la propagation stupéfiante de discours de haine et de racisme, ainsi que l'augmentation spectaculaire de la méfiance à l'endroit des institutions démocratiques s'explique largement par le fait que la société algérienne est foncièrement conservatrice».

Précisant que «les réseaux sociaux ont aussi permis de libérer un langage considéré comme tabou au sein de la société», le sociologue note que les discours de la haine sont le résultat «du rejet, du doute et de la suspicion face à l'autre» et ce malgré la cohésion sociale apparente qui cache «la persistance de stéréotypes et de préjugés sur telle ou telle région ou groupe social».

Il affirme que «celui qui veut affirmer sa différence par sa croyance, son idéologie, son appartenance politique ou sociale est vite étiqueté et isolé». M. Arous fait savoir que les différents discours de la haine et du racisme «sont également un moyen pour exprimer le Moi politique et idéologique des uns et des autres». «La piètre qualité du discours politique, d'une certaine élite éloignée du quotidien du peuple, justifie la montée des mises en opposition binaires parfaitement usées» et qui sont, à chaque fois convoquées pour biaiser le débat et éloigner le peuple de ses occupations. M. Arous fait savoir que la haine de l'autre, le doute, les préjugés sont des résidus de la colonisation qui a accentué la ségrégation entre les Algériens et la population européenne. «Il semble que les barrières éthiques donnent de grands signes de faiblesse» regrette le sociologue qui cite comme exemple le déchaînement des émotions et de haine quant au débat sur la constitutionnalisation de tamazight. Il ira jusqu'à dire que «le gouffre irréductible entre les Algériens risque de faire exploser le front social jusque-là uni et solide voire la déstabilisation du pays». «Nous peinons à nous faire une idée précise des déchirures sociales persistantes et des nouvelles divisions politiques» indique M. Arous, en appelant «à un dialogue inclusif et à créer des espaces de rencontres qui permettraient d'apprendre à dépasser les clivages en agissant sur certaines normes sociales, pour offrir une vision plus inclusive et participative». Le sociologue admet le fait que «certains mécanismes de la démocratie peuvent ouvrir la voie à l'exclusion lorsque la majorité s'empare des institutions de l'Etat et instrumentalise les deniers publics et le statut au profit des intérêts de la minorité, selon des accointances régionales, idéologiques ou partisanes».

Le directeur du CREAD affirme que «les élites ont compris la nature des menaces qui pèsent sur la société, mais elles n'ont pas réagi» contribuant ainsi «à creuser le fossé qui sépare les différents groupes sociaux et porter la polarisation de la scène politique à un niveau menaçant». L'autre constat que formule le sociologue est que «nous vivons de plus en plus connecté qu'auparavant mais de moins en moins intégrés». Loin d'attribuer cela aux mécanismes des réseaux sociaux et à l'écosystème du web, le sociologue précise que «certains leaders politiques essayent d'attirer les masses au moyen de discours populiste hostile à l'establishment tout en les manipulant». M. Arous appelle à «un débat sincère entre les acteurs politiques et la société civile et à ouvrir les espaces de délibération et de participation politique sans exclusion, ni verrouillage», dans l'objectif de participer activement, consciemment et dignement à l'édification de la nouvelle Algérie. Le Pr Djemai Hadjam, sociologue des médias à l'université Larbi-Tébessi à Tébessa, note «que l'on assiste à une banalisation de la violence verbale sur l'espace virtuel».

Dans l'analyse que propose le Pr Hadjam, «c'est l’anonymat en ligne encourage toutes formes de liberté excessive et accélère le processus de légitimation de la violence dans le débat public», qui semble «à l’œuvre aujourd’hui dans différents espaces de discussion en ligne». «Il parait indéniable que le web et les réseaux sociaux en particulier favorisent la violence et la méchanceté qui recouvrent les actes visant à nuire à autrui, à le détruire», observe M. Hadjam, en précisant que «si des propos virulents et haineux ou des insultes sont formulés et facilement proférés, il n'en demeure pas moins que leur propagation engendre irrémédiablement leur banalisation et ainsi le déchainement de la violence». Le projet de Constitution est avant tout «un projet de société réorientant opportunément la colère et les revendications des citoyens au profit d'une profonde réorganisation sociétale et d'une révolution politique et démocratique», conclut-il.

Tahar Kaidi