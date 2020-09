Lettres anonymes : La fin d’une pratique déstabilisante

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a manifesté sa volonté de ne plus tenir compte des lettres anonymes dans les poursuites judiciaires.

Ce procédé immoral, usité par des personnes malintentionnées, drapées du manteau de l’anonymat, a été à l’origine de nombreux problèmes judiciaires pour des responsables d’institutions économiques, souvent incarcérés à tort. De telles dérives n’ont pas manqué d’anesthésier l’esprit d’initiative de managers souvent mis sur la sellette et traduits devant les tribunaux sur une simple lettre anonyme. Nombre de cadres ont été privés de liberté sur la base de ces missives dénuées de tout fondement. Outre l’injustice subie par les victimes de ces écrits calomnieux, cette pratique fondée sur la délation gratuite, a contribué à paralyser l’activité des administrations en raison de la peur d’être incarcéré injustement. Des responsables, appréhendant d’éventuelles poursuites judiciaires, ne font plus preuve d’esprit d’initiative et d’entreprise.

Un tel climat malsain agit comme un frein brutal à toute velléité d’entreprendre. Le couperet de la justice est brandi comme une épée de Damoclès contre des responsables qui redoutent, comme la peste, la perspective de se voir interpellés, voire condamnés sur la base d’une missive marquée du sceau de la clandestinité. Il faut dire que les instigateurs de ces lettres anonymes ne sont jamais animés par l’idée de dénoncer avec des preuves tangibles et irréfragables les responsables ciblés. Il n’est question, dans la majorité des cas, que de tentatives avouées ou inavouées, de porter préjudice à la bonne marche de l’entreprise. Il était donc urgent de différencier les fautes de gestion dues à une erreur d’appréciation des actes volontaires qui ne profitent qu’à leurs auteurs ou à des tiers malintentionnés.

La lutte contre la corruption ne peut pas servir de campagne de déstabilisation des missions de l’Etat et des moyens d’exécution, d’autant plus que les tenants de l’argent sale ne désespèrent pas de nuire à l’État pour échapper à un sort inéluctable.

Pour rompre avec ces pratiques malhonnêtes, le ministre de la justice et les responsables des services de sécurité en charge des procédures préliminaires et judiciaires sont instruits de ne plus tenir compte des lettres de dénonciation anonymes car ne pouvant plus servir de preuve d’imputabilité de faits qualifiés de crime ou de délit.

Le chef de l’Etat a déclaré à cet effet : «la seule destination de ces lettres anonymes sera le broyeur».

Toute aide apportée par les citoyens, directement ou par le biais des médias avec les preuves nécessaires, doit être prise en compte pour d’éventuelles investigations. Ce dernier doit être mis à l’abri de toutes formes de représailles. Toute personne détenant des informations dans ce sens est invitée à se rapprocher directement des autorités habilitées, conformément aux procédures en vigueur, ou, le cas échéant, s’adresser aux organes de presse.

M. Bouraib