Commentaire : Pas de place à l’improvisation

La séparation et l’équilibre des pouvoirs, les prérogatives des institutions élues, les libertés et la lutte contre la corruption sont autant de thèmes abordés dans les articles du projet de Constitution soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain.

Son contenu répondra aux revendications du Hirak qui a vu des millions d’Algériens sortir dans la rue pour revendiquer des nouvelles pratiques politiques loin des comportements ayant suscité le mécontentement du peuple exprimant sa volonté de voir appliqués les articles 7 et 8 de la Constitution. C’est pour toutes ces raisons qu’il faut une nouvelle Constitution conforme aux revendications du mouvement populaire, comme l’a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Ammar Belhimer, dans un entretien accordé à la chaîne de télévision France 24. Dans son préambule le projet mentionne que le peuple est soucieux «de traduire dans cette Constitution ses aspirations à des mutations politiques et sociales profondes pour l’édification d’une Algérie nouvelle telles qu’exprimées pacifiquement depuis le Hirak populaire originel du 22 février 2019». Dans ses diverses interventions publiques, le président de la République a béni le Hirak et il s'est engagé à mettre en œuvre ses revendications, a aussi appuyé M. Belhimer. Le ministre évoque aussi l'affermissement de l'exercice démocratique, une plus grande séparation des pouvoirs et un plus grand attachement aux lois en créant une Cour constitutionnelle et en assurant par une disposition particulière la sécurité juridique.

Dans le domaine de l'exercice démocratique ainsi que dans celui des droits et des libertés, le projet de Constitution consacre plusieurs articles aux partis et aux associations en mettant exergue le fait qu’aucune restriction, hormis celles édictées par la loi, ne sera dressée lorsqu’il s’agit de constituer ces entités. Ce sont autant de garanties ouvrant la voie pour les citoyens et la société civile à une plus grande participation dans la gestion des affaires publiques.

De nouvelles institutions élues seront des outils participant à la réalisation de la justice sociale, à la concrétisation des principes d'égalité et de liberté dans le cadre d'un Etat de droit républicain et démocratique se fondant sur la Constitution. Parmi les libertés démocratiques du citoyen figurent celles en lien avec le secteur de la communication qui a entamé les chantiers de la réforme tendant à la préservation du cadre pluriel et concurrentiel de l’activité.

La communication institutionnelle et de proximité, la codification de l’activité de la presse électronique sont visés par la réforme. C’est le cas également pour la publicité, l’activité de sondage d’opinion, les agences de communication, la presse écrite et les chaînes de télévision privées pour mettre fin à la désorganisation qui règne depuis des années. Les professionnels auront alors à appliquer des règles claires qui ne laisseront pas de place à l’improvisation.

En ce qui concerne la condamnation en appel à deux ans de prison ferme de Khaled Drareni, M. Belhimer a affirmé qu’il ne s’immiscera pas dans le fonctionnement de l’institution judiciaire, ajoutant que ce n’est pas de délit de presse dont il s’agit même si le prévenu exerçait le métier de correspondant de médias étrangers sans accréditation préalable.

Ahmed Mesbah