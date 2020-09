Mostaganem : L’hôpital de 240 lits sera universitaire

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a annoncé, mardi à Mostaganem, que l’hôpital des 240 lits de Kharouba, au chef lieu de la wilaya, sera universitaire.

M. Benbouzid, qui était accompagné du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a souligné que «la wilaya de Mostaganem dispose d’une faculté de médecine et il est impensable que les étudiants en médecine se dirigent vers la wilaya d’Oran pour aeffectuer leurs stages pratiques, ajoutant qu’il y a un nouvel hôpital disposant d’équipements des plus modernes, limitrophe à cette structure pédagogique.

M. Abderrahmane Benbouzid a également indiqué que l’objectif de cette visite conjointe est que ce nouvel acquis de la santé, auquel trois nouveaux établissements sanitaires seront ajoutés (l’ancien hôpital de Mostaganem, l’établissement spécialisé en maternité et pédiatrie et l’établissement hospitalier spécialisé en maladies mentales), devienne un pôle universitaire à dimension régionale offrant les services sanitaires dans toutes les spécialités. Le taux d’avancement de ce nouveau projet d'hôpital de 240 lits a atteint 98 % et a coûté globalement près de 3 milliards de dinars, en plus de l’enveloppe budgétaire consacrée à son équipement en matériel médical, qui est de l’ordre de 1,25 milliard DA, selon les explications fournies par le responsable du secteur. Cette structure sanitaire comprend de nombreux services et pavillons, dont un service de chirurgie comprenant 6 blocs chirurgicaux, un service de radiothérapie, un service de médecine légale et pavillon des urgences médico-chirurgicales doté d’une piste d'atterrissage pour hélicoptères pour les secours qui sera utilisée dans les cas d’urgence absolue.

Concernant l’équipement du centre anti-cancer, le ministre a indiqué que des appareils modernes seront acquis à travers le Fonds spécial cancer, appelant les autorités locales à poursuivre les travaux de génie civil pour l'achèvement du projet.

M. Benbouzid a indiqué que l’Algérie dispose actuellement de 50 accélérateurs (38 dans le secteur public et 12 dans le privé), ajoutant qu’un centre de lutte contre le cancer sera prochainement réalisé dans la wilaya de Djelfa, en plus des projets en cours de réalisation dans les wilayas de Chlef, Médéa, Tiaret et Bejaïa, pour réduire la pression sur les centres d’Alger, Blida, El Oued, Béchar et Adrar et mettre un terme aux déplacements des malades et les rendez-vous de longue durée.

La délégation ministérielle a inspecté la faculté de médecine et le centre de simulation médicale, avant la signature de deux conventions dans le domaine de la formation médicale pratique et la recherche scientifique et technologique sur la pandémie du Covid-19.