Création d'un Centre anti-cancer à Djelfa : Les médecins saluent les décisions du Président de la République

Suite à l’annonce de la création d'un Centre anti-cancer (CAC) d'une capacité d'accueil de 120 lits dans la wilaya de Djelfa, des médecins spécialistes ont réagi hier, saluant vivement la décision qu’ils qualifient d’ «excellente». Ils ont par ailleurs mis à profit l’occasion pour insister sur un certain nombre de points et émettre des propositions à ce sujet. Le Pr Kamel Bouzid, président de la Société algérienne d'oncologie médicale, a souligné, dans une déclaration à El Moudjahid, que la réalisation du Centre anti-cancer à Djelfa est une nouvelle pierre à l’édifice qui «s’ajoute aux structures déjà existantes dans le but d’optimiser la lutte contre le cancer».

Il a mis en exergue le fait qu’outre les centres anti-cancer d’Alger, de Blida, de Laghouat ainsi que l’hôpital mixte (militaire – public) de Djelfa qui prend notamment en charge l’oncologie, la création de cette nouvelle structure —annoncée dimanche dernier en Conseil des ministres— contribuera, d’une part, à désengorger les CAC d’Alger, de Blida et de Laghouat, et d’autre part à soulager les patients de ces allers et retours incessants et de ces longs trajets effectués souvent par de nombreuses personnes vulnérables, atteintes de cette lourde pathologie.

Le président de la Société algérienne d'oncologie médicale a par ailleurs relevé qu’il faudrait «dès à présent entamer une réflexion sur la question du personnel qualifié à mobiliser au niveau du CAC de Djelfa.

La structure aura notamment besoin de radiothérapeutes, de spécialistes en oncologie médicale et en chirurgie carcinologique et il faudrait donner aux gens l’envie de travailler dans cette région en les motivant financièrement mais aussi et surtout en leur garantissant un hébergement adéquat».

Le Pr Bouzid soutient que le CAC de Djelfa est «une bonne chose» d’autant plus que les cas de cancer sont en augmentation constante dans notre pays. «Selon les prévisions, on passera de 50.000 nouveaux cas, enregistrés annuellement actuellement, à 65.000 cas en 2025 ; c’est dire toute l’importance de redoubler d’efforts pour lutter contre cette maladie.» Le professeur fera savoir qu’il existe une vingtaine de CAC du secteur public répartis à travers le territoire national, auxquels s’ajoutent sept autres CAC relevant du secteur privé. Ces derniers sont situés généralement du côté d’Alger, d’Oran et de Constantine.

Pour ce qui est du nombre de CAC dans notre pays, il le qualifiera d’acceptable, notant dans ce sillage que Tamanrasset et Adrar sont les seules wilayas où la prévalence du cancer est nettement supérieur au taux moyen de prévalence estimé à 120 cas pour 100.000 habitants. «Si ces deux wilayas souffrent d’un taux plus élevé, c’est bien à cause des essais nucléaires du temps du colonialisme français», souligne le président de la Société algérienne d'oncologie médicale.



Importance du dépistage précoce



Sollicité pour recueillir ses impressions suite à l’annonce de création du CAC prévue à Djelfa, le Dr Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique, a déclaré : «On ne peut que saluer cette excellente décision».

Rappelant que les malades atteints de cancer qui habitent dans la région de Djelfa et au niveau des wilayas avoisinantes «sont souvent contraints de se déplacer à Alger ou Blida pour bénéficier de la prise en charge nécessaire». Le Dr Merabet s’est dit content d’apprendre que ce projet va enfin voir le jour prochainement, avec la pose de la première pierre, le 15 octobre, au plus tard, comme souligné par le président de la République en Conseil des ministres.

Outre ce délai fixé de manière définitive, le Dr Merabet s’est réjoui d’apprendre la finalisation, au cours des deux prochains mois, de la définition des équipements médicaux requis en vue de les acquérir avant la fin de l'année.

Les décisions de doter ce centre en nombre suffisant d'accélérateurs pour répondre aux besoins des cancéreux dans les wilayas limitrophes et de fournir des services hôteliers pour l'hébergement des familles accompagnant les malades, ont été très appréciées tout comme «cet impératif de doter le centre en équipements et appareillages de radiothérapie et chimiothérapie de pointe».

Ainsi, non seulement la surcharge dont souffrent actuellement les CAC d’Alger et de Blida va être sensiblement atténuée puisque ce centre anti-cancer de Djelfa prendra en charge l’ensemble des malades de cette wilaya et des régions limitrophes mais aussi «contribuera grandement à régler l’épineux problème d’accès aux soins, dans toute leur diversité, au niveau de cette région».

De l’avis du président du SNSPP, «il est indéniable qu’il faudra avoir des structures de santé nécessaires en vue de répondre au mieux aux besoins de la population par rapport à cette question spécifique de prise en charge des malades cancéreux, cela étant dit, il est tout aussi important de redoubler d’efforts en matière de sensibilisation, de prévention et de dépistage précoce pour éviter dans la mesure du possible, de se retrouver avec des personnes souffrant de cancer bien installé et métastasé.

Soraya Guemmouri