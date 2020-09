Le Pr Bourezzak, spécialiste en chirurgie cardiovasculaire : «La Covid-19 doit être reconnue comme maladie professionnelle»

«La Covid-19 doit être automatiquement reconnue en tant que maladie professionnelle pour les soignants touchés par le virus, en raison des séquelles organiques et psychosomatiques qu’elle engendre», a déclaré le professeur en chirurgie cardiovasculaire, Salah-Eddine Bourezzak.

Le spécialiste a insisté sur l’impératif de promulguer un décret par les pouvoirs publics dans les plus brefs délais pour permettre la reconnaissance officielle de cette maladie et accorder, par la suite, une prise en charge à 100% des frais médicaux et percevoir une indemnité en cas d'incapacité temporaire ou permanente.

Le Pr Bourezzak a souligné que les professionnels de la santé restent largement mobilisés sur le territoire national. Malgré la crise sanitaire, ils continuent d’intervenir sur le terrain avec l’objectif clair de porter secours aux malades.

«Les soignants demeurent les plus exposés. Ces soldats sont en guerre contre la pandémie. Ils travaillent dans des conditions éprouvantes et sauvent des vies tous les jours au péril de leur vie», dira-t-il.

Il a ajouté que le coronavirus provoque des décès parmi le personnel de santé tandis que d’autres sont constamment exposés au risque.

Il a également insisté sur la nécessité d’aller vers le dépistage massif de l’ensemble du personnel de santé à travers le territoire national.

Par ailleurs, le professeur a mis en garde contre tout relâchement qui pourrait être à l’origine d’une deuxième vague épidémique aux graves conséquences.

«Il ne faut pas crier victoire trop tôt car le virus est toujours là» a-t-il fait remarquer, tout en conseillant aux citoyens de ne pas faillir au devoir de vigilance et de continuer à observer les mesures barrières contre la propagation de la Covid-19, notamment par le port de la bavette, la distanciation sociale et l’hygiène.

L’ancien chef de service de chirurgie cardiovasculaire à l´établissement spécialisé Mohamed-Abderrahmani a estimé que la reprise de l’activité scolaire et économique risque de compliquer la situation. «Nous abordons une période de reprise avec une multiplication des contacts, il faut rester attentif», conclut-il.

Sarah Benali Cherif