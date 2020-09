Formation médicale pratique et recherche scientifique et technologique sur la Covid-19 : Deux conventions signées entre l’enseignement supérieur et la sante

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane ont signé deux conventions de coopération dans les domaines de la formation médicale pratique et de la recherche scientifique et technologique sur le Covid-19.

M. Benziane a souligné, en marge de la signature des deux conventions qui a eu lieu à l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, que la coopération entre les deux secteurs se poursuivra à l’avenir et sera davantage renforcée pour englober d’autres domaines, et ce pour construire un partenariat fort et l’actualisation des textes réglementaires et juridiques organisant les études et la formation pratique, en plus du renforcement des compétences des médecins et des professeurs afin de faire face aux défis au niveau de la formation et de la pratique médicale. Ces conventions entrent dans le cadre du programme de la réforme de la filière médicale dont le ministère de tutelle a commencé à exécuter, depuis trois années, et comprend les contenus des programmes de formation, notamment le renforcement des stages pratiques sur le terrain au niveau de toutes les structures de santé et hospitalières, a fait savoir le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La première convention permet la réhabilitation des structures publiques de santé en tant que domaines de stages au profit des étudiants de graduation et de post-graduation dans les sciences médicales, ainsi que la formation de praticiens de la santé publique, leur encadrement, en plus de les récompenser de manière honorable, notamment dans les trois sciences médicales et la formation des infirmiers titulaires d’un diplôme universitaire qui prennent en charge l’encadrement dans le domaine des soins infirmiers les étudiants de premier cycle. La seconde convention concerne la mise en place d’un partenariat étroit dans le domaine de la recherche scientifique et technologique à travers la mise en place d’un programme de travail sectoriel commun pour faire face à la pandémie du Covid-19 et appuyer les laboratoires de recherche universitaire pour le dépistage et le diagnostic par l’utilisation de la technique dite «PCR» après leur habilitation par l’Institut Pasteur, tout en promouvant le rôle de la recherche scientifique dans le domaine de la conception et du développement des tests de dépistage afin de renforcer les capacités de l’établissement hospitalier lors des examens. Concernant le démarrage des activités pédagogiques au niveau des établissements universitaires, M. Benziane a déclaré que les données sur le terrain indiquent, jusqu’à présent, que cette opération s’est déroulée dans des conditions acceptables en attendant les résultats de l’évaluation globale que son département ministériel entreprend actuellement. Le ministre a exhorté les responsables des établissements d’enseignement et des œuvres universitaires à redoubler d’efforts, à faire preuve de vigilance et de sensibilisation et à continuer la coordination entre les différentes instances avec une utilisation adéquate du temps pédagogique pour achever l’année universitaire 2019-2020, tout en les incitant à assurer une bonne préparation de la rentrée universitaire prochaine. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane ont inspecté le projet de réalisation d’un hôpital de 240 lits dans la localité de Kharouba, ainsi que la faculté de médecine et le centre de simulation médicale de l’université de Mostaganem.