Commercialisation des viandes rouges : Proposition de lancement de boucheries ambulantes

L’Association nationale des commerçants et artisans (Anca) s’attelle à réorganiser l’activité de commercialisation des viandes rouges à travers toutes les régions. A cet effet, le responsable de la commission nationale des distributeurs de viande auprès de l'Association, Marouane Kheir, et pour plus de proximité avec les consommateurs, propose le lancement des boucheries ambulantes qui se déplaceront vers les cités et les régions les plus éloignées.

La proposition a pour but de faciliter la tâche au citoyen qui souffre des difficultés de déplacement aux marchés. L’opération, précise-t-il, offre ainsi «un service rapide» au citoyen qui peine à faire ses commissions au vu de l'absence des marchés et du transport.

«Les marchands ambulants seront surtout installés dans les nouvelles cités d'habitation qui ne sont pas dotées des commodités, a indiqué Marouane Kheir, lors d'une rencontre organisée au siège de l’ANCA à Alger, soulignant que le but principal de cette initiative est de «faciliter la tâche au citoyen». Par ailleurs, l’Anca s’est fixée comme objectif la mise à niveau de toutes les activités liées à la vente des viandes à commencer par l’élevage jusqu’au boucher en passant par les abattoirs.

Pour Hadj Tahar Boulenouar, président de l’Anca, il faut régler au préalable les différents problèmes que rencontrent les professionnels afin d’encourager la production nationale et réduire les importations.

L’Algérie produit 500.000 tonnes de viandes rouges chaque année d’une valeur de 600 milliards de dinars, ce qui est insuffisant.

Le pays dispose de 25 millions de têtes d’ovins et de 1,5 million de bovins et la consommation nationale est jugée faible en comparaison à d’autres pays.

Elle est évaluée à 14 kilogrammes/habitant/an alors que la moyenne mondiale est de plus de 25 kg/hab/an.

Il évoque l’absence de culture de l’élevage de bétail et déplore la fermeture des abattoirs et des marchés de gros. «Nous demandons au ministère de tutelle la construction de nouveaux abattoirs et de marchés de gros régionaux conformes aux standards internationaux afin que les prix soient stables et pour éviter les phénomènes de la spéculation et le manque de régulation sur le marché national», souligne Marouane Kheir.

Par ailleurs, Hadj Tahar Boulenouar a exhorté la tutelle à renforcer le contrôle au niveau des abattoirs où des irrégularités, voire des infractions à la réglementation, sont devenues monnaie courante.

L’autre problème a trait à la réorganisation des marchés aux bestiaux et au plafonnement des prix des bovins et des ovins afin que les prix de la viande se stabilisent et soient à la portée des citoyens.

Sur un autre registre, les conférenciers jugent utile de numériser le créneau pour l’identification exacte des vrais éleveurs et le nombre de têtes composant le cheptel.

Kafia Aït Allouache