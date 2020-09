Le ministre de la jeunesse et des sports en visite à Béjaïa : Inauguration de nouvelles infrastructures

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a effectué une visite de travail et d’inspection de deux jours dans la wilaya de Béjaïa où il s’est enquis de la situation du secteur.

Arrivé lundi à 18h30 venant de Tizi Ouzou, le ministre accompagné du wali et des autorités civiles et militaires de la wilaya s’est rendu dans la commune d’Adekar où il a inauguré la nouvelle auberge de jeunes d’une capacité d’accueil de 50 lits réalisée en 18 mois pour une enveloppe financière de 81.566.969,68 DA dont 17.173.854,51 DA pour les équipements.

La deuxième journée de la visite marathonienne de l’hôte de la wilaya a été marquée dans la matinée par la visite de l’auberge Mohamed-Boudiaf, ancien château de la Comtesse dans la commune d’Aokas.

Le ministre a écouté un exposé sur la situation du secteur présenté par le DJS soulignant que le secteur de la jeunesse et des sports au niveau de la wilaya compte 11.434 adhérents dans 68 établissements dont 33 maisons de jeunes, 9 auberges, 2 salles polyvalentes, 19 complexes sportifs de proximité, 2 camps de jeunes, un centre de loisirs, un foyer de jeunes et un bloc d’accueil. Le montant des subventions attribuées au mouvement associatif de jeunes, soit 123 associations, est de l’ordre de 66.666.126 DA. Par ailleurs, le secteur compte 175 infrastructures sportives dont 41 stades communaux, 89 terrains combinés, 7 salles omnisports, 5 salles spécialisées, 2 piscines couvertes de 25 mètres et 50 mètres et une piscine de proximité, 2 stades omnisports, 2 terrains de football, une stade d’athlétisme et 2 pistes d’athlétisme ainsi que 2 aires de jeux pour le football et une unité d’hébergement de soins et de récupération.

Le montant global alloué au profit du mouvement associatif sportif dans le cadre du fonds de wilaya est de 109.980.931,09 DA pour 332 associations sportives.

M. Khaldi a ensuite visité l’exposition de plusieurs associations dédiée aux sports de montagne : spéléologie, randonnées pédestres, escalades, la gymnastique, ainsi que le judo, les sports mécaniques et le jeu d’échecs. Il a félicité les initiatives des jeunes adhérents et s’est dit favorable à accompagner toutes les actions au profit des jeunes des communes. Poursuivant sa tournée, M. Khaldi s’est rendu dans la commune d’Akbou où il a inauguré l’auberge de jeunes d’une capacité de 50 lits réalisée pour un montant total de 116.622.428,78 DA avant de présider une rencontre avec le mouvement associatif et sportif où il a mis en relief les efforts de l’Etat en faveur de la jeunesse. M. Khaldi s’est dit très satisfait des résultats positifs des équipes d’Akbou, dont l’équipe féminine de football qui a honoré la discipline dans la catégorie dames en remportant plusieurs trophées.

D’autres disciplines également recèlent des jeunes talents de la localité que M. Khaldi a exhortés à s’impliquer davantage dans la vie socioéconomique du pays et à œuvrer inlassablement pour promouvoir le mouvement associatif maillon fort de la société. Le ministre a inauguré par la suite deux stades communaux à Béni Melikèche et Tazmalt qui ont fait l’objet de travaux d’aménagement et de revêtement de gazon synthétique ; il a également visité la maison de jeunes dans la commune de Boudjellil réalisée dans le cadre du PCD pour un montant de 40 millions de dinars avant de se rendre à Béni Mansour où il a visité le stade, clôturant sa visite dans la wilaya.

M. Laouer