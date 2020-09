Espagne : Liberté de mouvement réduite pour près d'un million de Madrilènes

Près d'un million d'habitants de Madrid et de ses environs sont de nouveau soumis, depuis lundi matin, pour une durée de deux semaines, à de sévères restrictions dans leurs déplacements afin de tenter de freiner l'explosion des cas de Covid-19 dans la capitale espagnole et sa région.

A Puente de Vallecas, l'un des quartiers du sud de Madrid visés par ces mesures, des voitures de police stoppaient au hasard des véhicules y entrant ou en sortant pour vérifier si le conducteur avait un document justifiant son déplacement, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les quelques 850.000 personnes concernées (sur une population totale de 6,6 millions à Madrid et dans la région) ont désormais interdiction de quitter leur quartier, sauf pour des raisons bien précises : aller travailler ou étudier, se rendre chez un médecin, répondre à une convocation d'ordre légal ou encore s'occuper de personnes dépendantes. Les habitants de ces quartiers désormais classés en zone rouge ont, en revanche, le droit de s'y déplacer et ne sont donc pas forcés de rester chez eux.

Les autorités ont assuré qu'elles s'abstiendraient d'infliger des amendes aux personnes en infraction pendant les deux premières journées.

Un bilan sera établi après deux semaines d'application de ces mesures, afin de voir s'il faut les prolonger, les alléger ou, au contraire, les durcir.

Le but des autorités régionales, qui ont seules compétence en matière de politique de santé, mais aussi celui du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, est d'éviter de devoir décréter un nouveau confinement général similaire à celui du printemps dernier, dont l'impact économique avait été désastreux.