Japon : Un rayonnement ultraviolet pour lutter contre le Covid-19

Un rayonnement ultraviolet d’une certaine longueur d’onde est capable de tuer efficacement le virus responsable du Covid-19, d’après une étude japonaise.

La lumière ultraviolette C, d'une longueur d'onde de 222 nanomètres, peut tuer le coronavirus, rapporte l’université d’Hiroshima dans un communiqué cité par l'agence d'information russe Spootnik. Ce rayonnement n’est pas nocif pour le corps humain et pourrait être utilisé dans les lampes germicides qui servent à désinfecter les hôpitaux. Connu également sous le nom de Far-UVC, ce rayonnement avait déjà était étudié dans le cadre d’éradication d’autres types de coronavirus saisonniers. Mais une étude, publiée dans l'American Journal of Infection Control, avance que le rayonnement est également efficace contre le SRAS-CoV-2, le virus causant le Covid-19. Au cours d’une expérience in vitro, les scientifiques japonais ont en effet démontré que 99,7% de la culture virale du SRAS-CoV-2 était tuée après une exposition de 30 secondes à une irradiation à ce rayonnement, à raison de 0,1 mW/cm2. Les chercheurs avancent encore qu’un rayonnement ultraviolet C d’une longueur d’onde de 222 nanomètres ne peut pas pénétrer la couche externe de l'œil humain et de la peau, et ne nuit donc pas aux cellules vivantes situées en dessous.