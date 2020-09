Commerce extérieur : Les moyens de la relance

Redéploiement, allègement des procédures, modernisation, démarches plus audacieuses et guichet unique pour la relance de l'activité commerciale hors hydrocarbures, tels sont les axes indiqués par le président de l'ANCA (Association Nationale des Commerçants et Artisans).

Le président de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, souhaite promouvoir les activités de son secteur commercial, notamment l'organisation des importations et de l'exportation, avec accès à la numérisation économique.

Il a appelé, lors de la conférence de presse portant tenue hier au siège de l'ANCA, à accorder plus d'attention aux mesures incitatives pour la relance de l'activité commerciale et économique. Dans le train de mesures évoquées, M. Boulenouar insiste sur la création du guichet unique pour faciliter les mesures de création d'entreprises commerciales de manière à mettre un terme à la bureaucratie et relancer les projets d'investissement. Dans le même ordre d'idées, il note la nécessité de «créer des filières de banques dans les pays étrangers pour faciliter la tâche aux investisseurs, la réactivation du rôle des bureaux de représentation à l'étranger et le renforcement de la participation de l'Algérie aux foires internationales».

Il a manifesté sa satisfaction et son soutien au discours du Président de la République sur la relance de l'activité commerciale et le développement du secteur économique hors hydrocarbures.

Tahar Boulenouar a fait état de l'existence de 17 commissions nationales qui s'occupent de la gestion des différentes activités économiques (produits alimentaires, fruits et légumes, le vestimentaire, les entrepreneuriats, les services, le transport des marchandises). Ce chiffre, dit-il, est appelé à augmenter d'ici la fin octobre prochain pour atteindre 30 commissions nationales.



Création de la commission nationale chargée du commerce extérieur



Le président de l'ANCA a annoncé la création de la commission nationale chargée du commerce extérieur qui regroupe tous les opérateurs dans le domaine du commerce extérieur (importateurs, exportateurs...). «Cette commission se fixe l'objectif de présenter les suggestions pour l'organisation de l'importation, en raison de l'existence d'une panoplie de lois préalables à l'allègement des procédures.»

Il rappelle que ces changements sont en harmonie avec les orientations du Président de la République soulignant, qu'il «faut suivre la démarche de l'Etat visant l'affranchissement à l’égard du secteur des hydrocarbures».

Il a, toutefois, déclaré l'existence de plus de 35.000 registres de commerce qui concernent l'importation. «En Algérie on ne souffre pas d’un manque de moyens, mais de mauvaise gestion», regrette Tahar Boulenouar, appelant à l'encouragement de l'industrie agroalimentaire.

Il a annoncé, l'établissement d'une liste composée de 20 entreprises qui représentent plusieurs secteurs qui seront accompagnées par l'ANCA, dans le cadre de la commercialisation de leurs produits, la publicité pour le produit, ainsi que les campagnes de sensibilisation. «Nous exigeons trois conditions pour ces entreprises : la qualité du produit, la quantité suffisante et le facteur attractif des prix».



Langue de bois



Le président de la commission nationale des exportateurs, relevant de l'ANCA, Chérif Baaziz, a insisté sur le fait, qu'il faut sortir de la langue de bois et évoquer les vrais problèmes et obstacles auxquels font face les exportateurs, citant notamment l'exemple des services logistiques dont le transport qui doivent être revus afin de permettre aux exportateurs de commercialiser leurs produits en toute confiance».

Il a entre autres évoqué la marge des 50% consacrée par l'Etat sur la part du transport, précisant, qu'elle demeure «toujours noir sur blanc». «Si on revendique cette marge lors de l'exportation de nos produits, que ce soit via Air Algérie, les compagnies maritimes... On nous dit qu'elle n'est pas encore entrée en vigueur», déplore-t-il. Il a aussi demandé que l'Etat «assure une protection aux exportateurs à l'étranger, notamment, des facilitations pour la participation aux foires internationales».



Encourager le commerce du troc frontalier



Il a entre autres apporté son appui à l'arrêté interministériel fixant les modalités particulières d'exercice du commerce de troc frontalier au regard de son importance dans la relance du commerce dans les régions africaines, notamment avec le Mali et le Niger. «C'est une bonne initiative bénéfique pour l’économie. Bien que cette loi enregistre quelques carences, elle est d'une grande importance».

Il a mis en avant également l'impératif de la participation efficace des commerçants à la réussite des différentes manifestations économiques et à la promotion du produit national à l'étranger.

Kafia Aït Allouache