Oran : Une entreprise pour l’Insertion de toxicomanes

L'Association de lutte contre la toxicomanie «ALT», implantée à Oran, a récemment crée une entreprise de livraison, avec quatre postes d'emploi, dans un premier temps, pour l'insertion socioprofessionnelle d'usagers de drogues en voie de désintoxication, a-t-on appris des initiateurs de cette action. L'Association a acquis quatre motos grâce au don d'un bienfaiteur et a pu créer une sorte d'entreprise de livraison, avec en guise de lancement, quatre postes d'emploi au profit d'usagers de drogues, en cours de désintoxication et d'insertion, a expliqué Bendahou Rafik, responsable de la communication de l'Association.

«Nous avons pu trouver un cadre juridique pour créer cette entreprise, sous la coupe de l'Association, avec la condition de verser tous les bénéfices aux personnes que nous accompagnons dans leurs processus de désintoxication et d'insertion», a-t-il noté, estimant que la lutte contre la toxicomanie implique l'insertion socioprofessionnelle des victimes.