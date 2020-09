Réserves de sang : Au plus bas

«Les citoyens âgés entre 18 et 65 ans et en bonne santé sont appelés à faire don de leur sang pour aider ceux qui en ont besoin », a déclaré la directrice générale de l’Agence nationale du sang (ANS) Dr Linda Ould Kablia. Dans une déclaration à El Moudjahid, Dr Ould Kablia a fait savoir qu’à cause de la pandémie, ses services ont enregistré́ une baisse considérable du don de sang et ce, depuis le mois de mars.

Les donneurs ne se présentaient plus au niveau des 235 centres de transfusion sanguine répartis sur le territoire national et il y a une baisse de plus de 50%, selon la directrice de l’ANS qui a fait remarquer que la collecte mobile qui représente 30% a été́ pratiquement annulée à cause de la situation sanitaire.

Dr Ould Kablia interpelle l’ensemble des citoyens aux fins de les sensibiliser sur le déficit qu’enregistrent les hôpitaux en matière de poches de sang tout en les exhortant à faire don de leur sang.

«Les réserves de sang à travers le territoire national sont en nette diminution», insiste la directrice.

Elle a noté l'accroissement des besoins en produits sanguins labiles surtout que l’activité chirurgicale a repris dans les hôpitaux. Elle a rappelé l'importance du don de sang, un geste noble qui permet de sauver des vies.

Aussi, la responsable a fait savoir que son agence s’attelle à lancer prochainement une campagne nationale de collecte de sang et de sensibilisation quant à l'importance du don de sang, et ce, à travers diverses manifestations impliquant plusieurs institutions, société civile et autres partenaires

La campagne, qui sera menée en coordination avec les Directions de la Santé et de la Population (DSP) à travers les structures de transfusion sanguine, se décline sous formes de diverses manifestations dont des journées de sensibilisation et des collectes de sang, ainsi que des prêches afin de «promouvoir le don du sang auprès des fidèles».

Par ailleurs, Dr Ould Kablia a assuré que l’agence qu’elle dirige, en collaboration avec les différents experts dans le domaine, a élaboré des recommandations et plusieurs directives ont été établies et transmises à l’ensemble des structures de transfusion sanguine pour la protection des donneurs, des malades et des professionnels de la santé contre tout risque de contamination.

Sarah Benali Cherif