Lutte contre la fraude aux examens : Les parents d’élèves soutiennent les décisions de la justice

Le président de l’Association des parents d’élèves, Khaled Ahmed, est favorable aux mesures dissuasives prises cette année par le ministère de l’Education nationale contre les tricheurs lors des examens du brevet de l’enseignement moyen et du baccalauréat. Il a indiqué que de telles mesures garantiront la crédibilité de l'examen et limiteront le phénomène de la fraude dans les années à venir.

«Notre association soutient les décisions du ministère de l'Éducation nationale prises à l’encontre des enseignants et des élèves impliqués dans la triche et la fuite des sujets d'examens et la tentative de leur publication sur les réseaux sociaux», a-t-il déclaré.

L’association soutient également les décisions rendues par la justice contre les personnes impliquées dans plusieurs wilayas allant de un à trois ans de prison et de lourdes amendes financières.

«Ces sanctions et mesures dissuasives redonnent aux examens leur crédibilité et consacrent le principe de l'égalité des chances entre les élèves, qui doivent désormais ne compter que sur eux-mêmes et sur leurs capacités scientifiques individuelles pour réussir loin de tout moyen de fraude», a expliqué Khaled Ahmed. Et d’ajouter que les élèves qui ne réussissent pas cette année peuvent refaire l’examen et travailler tout au long de la prochaine année scolaire afin de décrocher leur bac comme le reste des élèves, soulignant que l'association n'encourage pas la médiocrité, la triche et tout autre acte susceptible de porter atteinte au secteur de l'éducation et à la crédibilité des examens nationaux. Concernant certains commentaires émanant des réseaux sociaux qui se sont opposés aux décisions de justice d'emprisonner des étudiants impliqués dans la fraude, sous prétexte qu'ils sont toujours des enfants et que tricher aux examens ne constitue pas un crime, le président de l’association des parents d’élèves estime que la seule solution pour lutter contre ces maux sociaux qui ont affecté le secteur de l'éducation consiste à prendre de telles mesures dissuasives, soulignant que ces mesures sont appliquées dans tous les pays européens et les pays développés qui veillent à la crédibilité des examens. «L’Association des parents d'élèves est solidaire et défend fermement les élèves qui sont dans leur droit. Quant à ceux qui s'entendent avec des personnes en dehors de l'école pour tricher et déstabiliser les autres candidats, l’association s’oppose à eux avec force», affirme notre interlocuteur.

En ce qui concerne les deux sœurs qui ont été exclues de l’examen du baccalauréat en raison du retard, le président de l'Association des parents d'élèves a déclaré que la procédure était équitable et non injuste pour les deux élèves. Il a expliqué que ces dernières habitent près de l'établissement d'enseignement dans lequel elles devaient passer l'examen, et pourtant elles sont arrivées en retard de plus d'une demi-heure, qui est le temps fixé pour fermer les portes des centres de déroulement et empêcher les élèves d’y accéder, après notamment l'ouverture des sujets des examens.

