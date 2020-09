Finances : Comment capter l’épargne informelle ?

Alors que le pays fait face ces derniers mois à une grave crise de liquidités, dans un contexte où pratiquement l’ensemble des indicateurs macro-économiques se sont détériorés, une masse monétaire colossale en circulation, en dehors de la sphère financière «officielle», aurait pu constituer l’alternative à la baisse des dépôts au niveau du circuit bancaire, la Banque centrale notamment, mais aussi à la faiblesse des ressources du pays.

Au-delà des mécanismes mis en place pour normaliser la situation, (réduction du taux directeur du taux de réserve obligatoire, entre autres), le problème étant «conjoncturel», rassurait récemment le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, c’est plutôt la question des fonds informels qui constitue la principale préoccupation des pouvoirs publics et des autorités monétaires, de par son importance et par les difficultés à les cerner. Les «nouveaux textes réglementaires» promis par le premier argentier du pays pour «éradiquer le marché parallèle» seront-ils suffisants ?

Pour les experts, toutes ces mesures restent insuffisantes et incomplètes, car la crise est trop profonde pour être résolue par de simples décisions conjoncturelles. Des expériences antérieures sont là pour le prouver. On se rappelle, dans ce contexte, que la Loi de finances complémentaire pour 2015 avait institué un programme de conformité fiscale volontaire pour les personnes qui en formulent la demande par le dépôt de fonds auprès des agences bancaires contre une taxation forfaitaire, libératoire, au taux de 7%. Une démarche annoncée alors en grande pompe, et dont les résultats sont connus de tous. Particuliers ainsi qu’opérateurs activant dans l’informel étaient invités à s’inscrire dans cette démarche en contrepartie de garanties, à savoir qu’il n’y aurait ni contrôle a posteriori ni redressement fiscal à leur encontre. Une autre action a été lancée le 17 avril 2016, la même année qui a vu l’entrée en vigueur du programme de conformité fiscale.

Il s’agit de l’«emprunt national pour la croissance économique», assorti de taux d’intérêts de 5% pour une souscription de 3 ans, et de 5,75%, pour une durée de 5 ans, en exonération d’impôts. Une opération dont l’objectif consistait à mobiliser l’épargne dormante pour une contribution directe au financement de l’investissement et de la croissance économique. En pleine crise financière, l’État, qui puisait et qui puise encore dans sa seule ressource, à savoir la dépense publique, pour assurer sa fonction économique, n’avait d’autre alternative que de recourir à l’épargne nationale pour alléger la pression sur son budget et faire face à ses engagements économiques. L’emprunt, à caractère souverain, donc garanti, devait être suivi par d’autres, ce qui n’a pas été le cas face à la faiblesse des résultats de cette démarche, voire à son échec. Récession économique, crise sanitaire, chute des réserves de change, recul des recettes et exportations pétrolières, autant d’indicateurs qui renseignent sur la complexité de la situation et les difficultés à trouver les solutions adéquates aux contraintes financières qui entravent l’action économique. En fait, soulignent les experts, l’assainissement de l’économie informelle s’impose aujourd’hui comme un processus incontournable dans le sillage de la nouvelle vision économique.

Une orientation qui s’inscrit, en définitive, en droite ligne des objectifs du gouvernement en matière de lutte contre toutes formes de délinquance financière. Dans cette optique, la réforme financière, monétaire et fiscale en cours devra impérativement consacrer l’optimisation de l’utilisation de nos ressources financières comme règle de conduite, et concourir à la diversification de l’offre de produits financiers. Il s’agira aussi de développer un marché financier actif et de dynamiser l’institution boursière pour qu’elle puisse jouer son rôle dans la dynamique économique.

D. Akila