Conjoncture économique et sanitaire difficile : Un impact certain sur les assurances

Au 1er semestre de l’année 2020, le marché des assurances a enregistré une production globale d’un montant de plus 71 milliards de DA contre 81,2 milliards de DA à la même période de 2019, soit une régression de 12,5%.

Une note de conjoncture du Conseil national des assurances affirme que ces données sont provisoires et que leur actualisation interviendra ultérieurement. Elle établit qu’au terme du premier semestre 2020, les sinistres déclarés du secteur des assurances enregistrent un montant de 28,1 milliards de DA contre 39,2 milliards de DA à la même période de 2019, soit une régression de 28,1%. Les assurances de dommages dominent le marché des assurances, avec une part de 93,9 % contre 6,1% pour les assurances de personnes. Le total des indemnisations s’établit à 23,9 milliards de DA, marquant une importante régression de 41,4% comparativement au premier semestre 2019. En

La production des assurances de dommages a baissé de 9,3 milliards de DA, soit un taux de 13,3%, passant de 70,1 milliards de dinars au terme du 1er semestre 2019 à 60,8 milliards de dinars en 2020. Ce repli est engendré par la baisse constatée au niveau de toutes les branches, suite à la pandémie de COVID-19 qui a touché l’économie dans tous ses secteurs.

La branche automobile enregistre un chiffre d’affaires de 33,8 milliards de DA, en repli de 10%, par rapport à la même période de l’exercice 2019, et détient une part de 55,6% du portefeuille des assurances de dommages.

La baisse est expliquée, essentiellement, par la suspension de l’activité des usines de montage automobile, entraînant une baisse des souscriptions.

Le Conseil ajoute qu’avec un chiffre d’affaires de 22,6 milliards de DA et une part de marché de 37,3 %, la branche Incendie et Risques Divers «IRD» affiche un recul de 16,8%, ce qui est expliqué en grande partie par le ralentissement significatif du rythme de lancement des grands projets de construction, dont l’État est le principal pourvoyeur, sous le coup d’une conjoncture économique et financière délicate.

Selon la note de conjoncture sur l’activité du marché des assurances du 1er semestre de l’année 2020, le chiffre d’affaires enregistré au titre de la branche agricole s’élève à un peu plus d’un milliard de DA, soit une perte de 358,6 millions de DA comparativement à 2019. Cette diminution est induite principalement par la baisse constatée au niveau de toutes les sous-branches, exceptée la sous branche Incendie et Multirisques agricoles qui marque une hausse de 26,2%.

L’origine de cette régression réside dans le non-renouvellement d’importants contrats. En parallèle, le Conseil signale la progression enregistrée au niveau des assurances bovine, dromadaire et équine, qui est de l’ordre de 11,2%, 167,7% et 329,7%, respectivement grâce à la signature de plusieurs conventions d’assurance avec des complexes avicoles et éleveurs de bovins, ainsi que les efforts de sensibilisation en direction des éleveurs pour la protection de leur cheptel.

Quant à la branche transport, elle régresse, au titre du premier semestre 2020, de 11,9% avec une production de 2 ,2 milliards de DA contre 2,5 milliards en 2019, ce qui s’explique principalement par le climat économique que traverse le pays en raison de la crise sanitaire.

La production des assurances de personnes est aussi secouée par la crise du nouveau coronavirus avec une perte conséquente au terme du 1er semestre 2020 qui se chiffre à quelques 877 millions de DA, soit une diminution de 11,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires réalisé en six mois est d’un montant de plus de 6,6 milliards de DA, contre un total de près de 7,5 milliards de DA en 2019. Cette régression est observée au niveau de toutes les branches, excepté la branche Prévoyance collective qui augmente de 9,6%.

La branche Assistance chute de 56,3%, passant de près de 1,3 milliard de DA en 019, à 555 millions de DA en 2020 : un recul expliqué par la baisse considérable des souscriptions de la garantie Assurance voyage et assistance à la fois collective et pour particuliers suite à l’arrêt de délivrance de visas et la fermeture des frontières, ce qui conduit à l’interruption des souscriptions, et devant l’impossibilité de voyager, certains assurés ont sollicité la résiliation absolue de leurs contrats.

Quant à la garantie Assurance groupe des emprunteurs, aucune souscription n’est enregistrée, durant le 1er semestre 2020, compte tenu du ralentissement de l’activité de crédit induit par la limitation de l’activité bancaire et l’arrêt temporaire des chantiers de réalisation des programmes immobiliers, alors qu’elle affichait au 1er semestre de l’exercice précédent un chiffre d’affaires de 40,5 millions de DA et une part de 1,5% dans la production de la branche.

Ahmed Mesbah