Grand angle : Une solution pérenne

Les Américains auront eu finalement gain de cause. Au bout de six mois de blocage, le Conseil de sécurité a fini par céder à leurs exigences de procéder à la nomination non pas d’un successeur à Ghassan Salamé mais de deux diplomates onusiens. Le premier comme Représentant spécial des Nations unies en Libye, chargé de la médiation et des négociations politiques et le second comme coordonnateur, travaillant sous l’égide de l’Envoyé spécial, chargé de gérer les opérations et le personnel de la mission de l’ONU en Libye, dont le mandat vient d’être prolongé jusqu’au 15 septembre 2021. Les Américains qui s’étaient opposés à la nomination des deux candidats proposés par le Secrétaire général de l’ONU et dont les profils auguraient d’un apport réel dans la recherche d’une solution pérenne au conflit libyen, ne sont pas pour autant assurés que leur démarche sera payante. La nomination dans les prochains jours des deux diplomates pour pourvoir le poste laissé vacant par le démissionnaire Salamé n’est pas le gage de la réussite, espérée, de la mission onusienne. Et pour cause, la crise libyenne est bien plus complexe qu’elle ne le semble. En effet, si le mystère sur l’annonce de la démission du président du Conseil présidentiel Fayez Sarraj est désormais levé, puisque, indiquera le Président Tebboune lors de l’entretien accordé à des représentants de médias nationaux, «il existe une nouvelle réglementation de la part de l'ONU d'où le départ de certaines parties dont Fayez Al-Sarraj», il n’en reste pas moins que la partie n’est pas gagnée. Aussi, si l’ONU donne l’impression de reprendre la main dans le dossier libyen, sentiment conforté par la nomination du successeur de Ghassan Salamé, il demeure vrai qu’il est difficile d’affirmer que toutes les entraves qui ont empêché le diplomate libanais d’effectuer au mieux sa mission ont été levées. Le Bulgare Mladenov, pressenti pour occuper le poste laissé vacant depuis mars dernier, n’est pas assuré de bénéficier du soutien de toutes les parties libyennes et étrangères qui pèsent sur le conflit. Fayez Sarraj a fait part, dans l’allocution où il a annoncé son départ avant fin octobre, de l’existence de «complots internes et externes». Plus encore, il n’est un secret pour personne que les milices en Libye sont plus puissantes que les gouvernants. Et l’«obligation» faite aux acteurs, qui jusqu’à présent occupaient les devants de la scène libyenne, de laisser la place à de nouveaux visages, dont les noms commencent à apparaître, pour assumer des responsabilités dans la nouvelle phase dont la feuille de route est en train d’être déclinée au fil des négociations en cours, n’est pas pour rassurer. Elle risque d’aiguiser les appétits d’acteurs qui étaient dans l’ombre. De même qu’il est à craindre que ceux à qui il a été demandé de s’éclipser n’acceptent pas de renoncer à leurs ambitions. Le Président de la République a émis le vœu «de voir le processus en Libye couronné par une solution pérenne et non provisoire».

Nadia K.