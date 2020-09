L'icône du malouf Hamdi Bennani n'est plus

L’icône de la musique malouf, le chanteur et musicien Hamdi Bennani est décédé hier à l’âge de 77 ans, a-t-on appris auprès de son entourage.

Surnommé l’ange blanc en référence à son violon blanc qu’il n’a jamais quitté, Hamdi Bennani, Mohamed Cherif Bennani de son vrai nom, est né à Annaba en 1943 dans une famille de musiciens qui l’a initié à la musique andalouse et à l’école du malouf.

Dans son enfance il était entouré de son oncle M’hammed El Kord et de son grand-père Mustapha, musiciens et maître du malouf.

Après avoir été primé dans un concours de chant, c’est au théâtre d’Annaba qu’il se fait connaître en 1963 avant sa première apparition à la télévision trois ans plus tard.

Connu pour avoir révolutionné ce genre musical en introduisant des instruments nouveaux et des influences d’autres musiques, Hamdi Bennani a chanté dans de nombreuses villes du monde où il a représenté avec une grande élégance la culture et la musique algérienne.

En 2017 il a reçu la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de «Ahid» à l'occasion de la journée nationale de l'Artiste.



Le chef de l’état présente ses condoléances à la famille du défunt



Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du chanteur et musicien Hamdi Bennani, décédé hier à l’âge de 77 ans à l'hôpital Ibn Sina à Annaba.

«J'ai appris avec une profonde tristesse et affliction la nouvelle du décès de l'ami et grand artiste Hamdi Bennani. Avec sa disparition, la scène artistique perd un homme engagé qui a su gagner le respect du public avec son art, tout au long de son parcours artistique, tant à l'intérieur du pays qu'à extérieur», a écrit le Président Tebboune sur son compte officiel Twitter.

«En cette douloureuse épreuve, je tiens à exprimer mes sincères condoléances et ma profonde compassion à sa famille et à tous ses fans. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons», a ajouté M. Tebboune.



L’hommage du Premier ministre



Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté ses sincères condoléances à la famille de l'artiste, Hamdi Bennani, décédé hier à l'âge de 77 ans à l'hôpital Ibn Sina à Annaba, estimant que la scène artistique en Algérie, notamment la chanson Malouf, a perdu avec sa disparition «une de ses icônes».

«C'est avec beaucoup de tristesse et de chagrin que j'ai appris la nouvelle du décès de l'artiste Hamdi Bennani des suites d'une longue maladie qui l'a emporté et mis fin ainsi à une vie riche en œuvres et créations artistiques authentiques», a écrit le Premier ministre.

«La scène artistique en Algérie notamment la chanson Malouf vient de perdre avec la disparition du virtuose de ce genre musical unique, une de ses icônes», a-t-il souligné, ajoutant que «le public mélomane et tout le peuple algérien se souviendront à jamais du défunt, de ses qualités et de ses chansons authentiques ayant marqué son riche parcours artistique».

«En cette douloureuse circonstance, je ne puis que partager vos peine et tristesse. Je tiens également à vous présenter ainsi qu'à la famille artistique, mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion, priant Allah, Tout-Puissant, d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de vous prêter patience et réconfort», a conclu le Premier ministre.