Eclairage  : Quand M6 fait dans la manip

Compte tenu de la bande annonce de l’émission «Enquête exclusive, L’Algérie, le pays de toutes les révoltes, —émission qui laissait entendre un contenu à caractère socioculturel sur la jeunesse algérienne—, on s’attendait donc à un regard certes objectivement critique mais dans son acception politique de la part de ses concepteurs et réalisatrice de ce documentaire comme on l’aura déjà vu en d’autres circonstances, s’agissant d’autres pays que le nôtre. Mais on ne s’attendait certainement pas à un tel déversement scandaleux de haine, de désinformation et de mauvaise foi sur la situation politique, socioéconomique et culturelle de notre pays. Pour tout dire, dans cette émission qui frise le réquisitoire, la manipulation et le procès d’intention, on aura tout vu de l’Algérie des clichés, des contre-vérités et des idées préfabriquées dans d’obscurs laboratoires. Ainsi, on aura vu des séquences scénarisées et pratiquement mises en scène, avec des figurants orientés, faute d’acteurs. On aura donc vu l’Algérie de la jeunesse qui désespère, notamment dans des villes comme Ouargla, qui abrite des entreprises telles Sonatrach et ses filiales. On aura vu l’Algérie des malfaçons dans la construction immobilière, et notamment dans les cités AADL à propos desquels on se sera empressé de pointer du doigt les réalisateurs étrangers auteurs de ces malfaçons dans la construction des logements en question, en l’occurrence les Chinois et les Turcs, histoire de dire «vous voyez, c’est mal fait parce que ce sont eux les réalisateurs de ces logements et vous Algériens, vous n’avez rien contrôlé du travail qu’ils ont fait». On aura vu l’Algérie de la femme maintenue dans un état d’infériorité et de mineure à perpétuité. De l’islamisme radical, présenté comme s’il s’agissait, pour les concepteurs, d’en faire la promotion politique. On aura vu aussi l’Algérie du commerce informel, etc. La liste des griefs n’est tout au plus qu’indicative car s’il fallait tous les citer, on en serait carrément à un livre blanc, un de plus, sur notre pays.

En revanche, on n’aura rien vu, mais absolument rien vu de l’autre Algérie dans toute son immensité multidimensionnelle, celle du quotidien ordinaire et des travailleurs anonymes, ceux-là même dont le labeur et la persévérance permet au pays de rester debout en dépit de l’adversité. On n’aura rien vu de l’Algérie au parcours historique jusque-là effectué avec opiniâtreté et qui a malgré tout révélé que de nos jours, en dépit de l’extrême jeunesse de sa population et d’une indépendance relativement récente, notre pays a une longue histoire inscrite dans celle du Bassin méditerranéen. On n’aura rien vu de l’Algérie de toujours, l’un de ces rares pays où la diversité géographique et environnementale est intimement liée à la profondeur de l’histoire, de la civilisation, de la culture. On n’aura rien vu de cette Algérie qui entame des réformes pour se mettre au diapason des défis internationaux et des attentes de la population. Bref, on n’aura rien vu de l’Algérie telle qu’elle apparaît aux uns et aux autres.

Autrement dit, de l’Algérie telle qu’elle est, dans sa vie de tous les jours. Dans l’épreuve comme dans la joie. Dans ses aspirations à un mieux-être. Dans ses fêtes. Dans les multiples occupations ordinaires de ses habitants. Bref, on n’aura rien vu de cette Algérie-là mais ce ne sont certainement pas les coups bas médiatiques récurrents —tel celui de dimanche dernier sur M6— qui viendrait à bout de l’opiniâtreté et de la capacité de résilience légendaire des Algériens.

«L’enquête exclusive» suinte la haine, la manipulation et la volonté d’entraver la marche du pays vers un avenir meilleur. Elle démontre, qu’outre-Méditerranée, des lobbies nostalgiques du «temps béni des colonies», continue, en ramant à contre-courant de l’histoire et à coups de falsification de la réalité, d’œuvrer à la déstabilisation du pays. Des lobbies qui n’accepteront jamais que l’ex-indigène puisse évoluer d’égal à égal avec leur monde «civilisé».

Le reportage préfabriqué de M6 démontre qu’il existe encore en France des courants de pensée bien identifiés qui ne veulent pas d’une relation apaisée entre les deux pays et d’une coopération mutuellement bénéfique. Leur objectif est clair : maintenir, par les moyens les plus vils, l’Algérie dans une position de colonie économique et culturelle. Mais leurs desseins sont voués à l’échec. Le peuple algérien qui a démontré son degré de civisme et de maturité politique tout au long du Hirak que certains tentent de dévier de son cours, n’est pas dupe.

EL MOUDJAHID