Dossier mémoriel : L’Algérie ne renoncera point à la récupération des restes mortuaires de ses résistants

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé dimanche soir que l'Algérie ne renoncera point à la récupération des restes mortuaires des résistants à l'occupation française, dont le nombre avoisine la centaine, ni aux archives relatives à cette période de son histoire.

Evoquant le dossier de la Mémoire nationale lors d'une entrevue avec des responsables de médias nationaux, M. Tebboune a indiqué que l'Algérie qui a récupéré 24 crânes de chahids, poursuivra ce processus notamment avec l'existence en France de restes mortuaires de près de 100 résistants algériens. Il a exprimé, dans ce sens, son souci de récupérer les archives nationales relatives à la période coloniale. Soulignant que les questions relatives à la mémoire étaient «complexes», le président Tebboune a déclaré avoir perçu un signe «positif» auprès du président français Emmanuel Macron et de certains de ses conseillers qui ont affiché «une disponibilité et de la bonne foi quant à la résolution de ce problème». Il a rappelé, dans ce sillage, l'existence d'un «lobby qui se nourrit de la haine et rêve de retrouver le paradis perdu», qualifiant ceci de «perte de temps, d'autant que l'Algérie, libre et indépendante, ne renoncera jamais à sa souveraineté».

Le Président de la République a, en outre, évoqué les actions de ces parties hostiles à l'Algérie, lesquelles tentent d'influer sur les relations bilatérales», réaffirmant que «l'Algérie ne se détournera point de son objectif». Il a cité, en contrepartie, l'autre catégorie de Français qui «appellent à la cessation de tout sentiment xénophobe à l'égard des Algériens et à se focaliser sur le règlement des problèmes internes de leurs pays». A ce propos, il a affirmé que la chaine de télévision dédiée à la «Mémoire» sera lancée le 1er novembre et traitera, entre autres, de toutes les questions de l'histoire coloniale de la France en Algérie.