Commentaire : Le temps des réformes

La transition et la modernisation de l’économie algérienne est un processus qui ne peut s’opérer si les réformes indispensables à cette mutation ne sont pas opérées. Une transformation qui recommande un réaménagement de l’ensemble des lois régissant l’économie nationale pour les réadapter aux nouvelles orientations portées par la démarche du gouvernement pour un modèle de croissance rénové. Le président de la République, qui vient d’annoncer des décisions majeures dans le sillage de la mise en œuvre du plan national de relance socioéconomique, a souligné ainsi l’impératif d’aller vers une réforme bancaire et fiscale profonde en faisant référence, entre autres, à la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et le crédit. En fait, le passage à une économie «ouverte sur le monde» exige des réformes de fond, notamment dans le secteur financier, dans sa globalité, en ce sens qu’il sera appelé à accompagner l’effort de développement, à l’interne comme à l’externe, conformément aux objectifs du gouvernement en matière de diversification et de substitution aux importations, mais aussi, de soutien aux investissements productifs et créateurs d'emplois Le président de la République a, par la même occasion, annoncé l’ouverture d’ateliers économiques juste après le scrutin portant référendum relatif au projet de révision de la Constitution, en concertation avec l’ensemble des acteurs de la société, dans le cadre d’un consensus national. Une démarche censée aboutir à des changements profonds dans la gouvernance de l’économie nationale, et dans la conduite des affaires, en général, en vue de mettre un terme aux pratiques et dysfonctionnements qui ont nui jusque-là au pays. Il s’agit de privilégier l’émergence d’une économie basée sur la création de la richesse, l’innovation, et la compétitivité et où la ressource humaine constituera la base du développement car elle ne peut demeurer dépendante des hydrocarbures. Une vision qui recommande de rechercher et d'explorer des ressources alternatives et qui repose, par conséquent, sur la connaissance et l’intelligence comme éléments de base. En fait, Il est temps de convertir cette richesse que sont les hydrocarbures en «outil de développement», avait souligné le chef de l’Etat lors de la conférence nationale sur le plan de la relance socio-économique, tenue en août. Le Président, qui a plaidé alors pour la moralisation de la vie économique, a fait part d’une «réelle volonté et d’une bonne foi pour opérer le changement du modèle économique». Dans cette optique, la nouvelle vision économique consacre les principes d’une gouvernance qui en appelle à des réformes globales et structurelles devant permettre l’intégration des nouvelles générations d’entrepreneurs dans la sphère productive et d’ouvrir la voie aux petites et moyennes entreprises, ainsi que des micro-entreprises et des start-up, pour une participation effective et active dans le développement du pays. Une approche où le secteur des hydrocarbures constituera un «support supplémentaire» pour l'économie nationale comme l’a souligné le chef de l’Etat.

Difficile épreuve pour un pays en quête de changements, mais ces réformes s’imposent aujourd’hui comme étant incontournables en ce sens qu’il est question de rétablir la confiance entre l’Etat et les opérateurs, mais aussi, le citoyen. Un tournant décisif qui requiert la mobilisation de tous les acteurs, à tous les niveaux pour engager cette transition dont dépendra le redressement de l’économie, et la refonte de la gouvernance de l’Etat.

D. Akila