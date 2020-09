Entrevue du président de la République avec des médias nationaux : M. Tebboune trace les contours de l’Algérie nouvelle

Réformes économiques

Des ateliers immédiatement après les élections

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, dimanche dernier à Alger, que des ateliers économiques seront ouverts immédiatement après les élections afin de réaliser un bond économique, et ce, en concertation avec tous les acteurs de la société.

Ces ateliers seront organisés, a poursuivi M. Tebboune, par une commission nationale, dans le cadre d'un consensus.

Cette commission comprendra, entre autres, des économistes, des sociologues, des journalistes, des syndicalistes, des imams ainsi que toutes les autres catégories de la société en vue de trouver la «meilleure voie» pour la réussite de ces ateliers.

Le chef de l'Etat a mis en avant, dans ce sens, la nécessité de bénéficier et de s'inspirer des expériences menées à l'échelle internationale par d'autres pays dans le domaine des réformes économiques. Le président de la République a annoncé, par ailleurs, la révision prochaine de la loi sur la Monnaie et le Crédit 90-10 et l'engagement d'une réflexion sur la création de mécanismes pour couvrir les risques de change encourus par les opérateurs économiques en raison de la dépréciation de la monnaie nationale.

Le président Tebboune a déclaré que toutes les lois régissant les secteurs économiques doivent être révisées, citant particulièrement la révision de la loi sur la Monnaie et le Crédit. «Nous nous dirigeons aujourd'hui vers une économie ouverte sur le monde. Il faut que la loi sur la Monnaie et le Crédit soit révisée. Il faut aller vers une réforme bancaire et fiscale absolue et à fond», a souligné le chef de l'Etat. À une question liée à la dévaluation de la monnaie nationale par rapport aux principales devises étrangères et aux pertes de change qui en résultent pour les opérateurs économiques, M. Tebboune a affirmé qu'il est «inconcevable que l'investisseur perde à cause du change.

Il faut chercher des mécanismes pour trouver une solution à la dépréciation de la monnaie». Dans ce contexte, il a expliqué que ce «problème technique» nécessitait l'intervention de spécialistes pour déterminer les conditions de prise en charge de l'investisseur dans ce domaine, précisant qu'il demandera à la Banque d'Algérie de revoir les contentieux existants liés aux risques de change.

A ce propos, il a mentionné comme mesures de soutien la création, par exemple, d'une «caisse de compensation», tout en soulignant, dans ce sillage, que «le capital a besoin de la stabilité politique, juridique et financière».

Banque d'Algérie

Rosthom Fadhli nommé gouverneur



Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, dimanche dernier à Alger, la nomination de M. Rosthom Fadhli, en qualité de nouveau gouverneur de la Banque d'Algérie (BA).

M. Tebboune a affirmé, lors d'une entrevue avec des responsables de médias nationaux, avoir «signé la semaine dernière le décret portant nomination de M. Rosthom Fadhli au poste de gouverneur de la Banque d'Algérie».

M. Fadhli assurait jusqu'à présent le poste de vice-gouverneur de la Banque centrale. Il est à rappeler que le poste de gouverneur de la Banque d'Algérie est resté vacant depuis que l'ancien gouverneur, Ayman Ben Abderrahmane, a pris le portefeuille du ministère des Finances, en juin dernier, lors du dernier remaniement ministériel.

Réduction du montant des transferts sociaux

Pas question de toucher aux catégories défavorisées

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé à l'impérative «réduction» du budget destiné aux transferts sociaux, oscillant entre 12 et 14 milliards de dollars par an, sans pour autant «attenter aux catégories défavorisées, aux pauvres et aux indigents».

«Le montant des transferts sociaux oscille entre 12 et 14 milliards de dollars par an. Ce chiffre doit être revu à la baisse, d'une manière ou d'une autre, sans pour autant attenter aux pauvres et aux indigents dans notre pays», a indiqué le Président Tebboune qui intervenait lors d'une entrevue avec des responsables de médias nationaux, diffusée dimanche dernier. «Nous avons enclenché le processus de prise en charge de cette catégorie dont le salaire ne dépasse pas les 30.000 DA, en leur supprimant l'IRG, et nous continuerons à lui apporter notre soutien jusqu'à ce que tous les Algériens puissent jouir de chances égales à une vie décente», a poursuivi le Président de la République. La révision constitutionnelle soumise à référendum le 1er novembre prochain préservera le caractère social de l'Etat, a rassuré le Président Tebboune.

Entreprises impactées par la pandémie

La LF 2021 déterminera les détails du soutien de l'état

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, dimanche dernier à Alger, que la loi de finances pour 2021 précisera tous les détails du soutien financier de l'Etat aux entreprises économiques impactées par la pandémie de Covid-19. M. Tebboune a assuré que l'Etat indemnisera les entreprises économiques touchées par la pandémie, soulignant en même temps la nécessité de protéger les banques, à travers la loi, afin de leur permettre de jouer leur rôle dans ce domaine. Le chef de l'Etat a assuré également que «la loi de finances pour 2021 déterminera tous ces aspects», ajoutant que «les questions financières doivent être déterminées et contrôlées au centime près». A ce propos, le Président Tebboune a précisé que «les entreprises économiques doivent s'abstenir de faire de fausses déclarations» en ce qui concerne les dommages subis pour bénéficier des mesures prises par les autorités publiques contre la propagation du coronavirus. Dans ce contexte, il a rappelé les mesures prises par l'Etat pour indemniser les entreprises touchées par la pandémie, notamment la réduction des impôts, la révision de leurs délais et la mise en place à leur profit de prêts bancaires sans intérêt.

Accord d'association avec l'UE

La révision se fera en fonction des intérêts économiques de l’Algérie

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l'Algérie ne renoncera pas à l'accord d'association avec l'Union européenne (UE), mais procèdera à une révision du calendrier relatif au démantèlement tarifaire en fonction de ses intérêts économiques.

S'exprimant lors d'une entrevue accordée à des responsables de médias nationaux, diffusée dimanche dernier, le Président Tebboune a déclaré : «Nous ne pouvons pas renoncer à l'accord d'association avec l'UE (...), l'Union européenne étant un partenaire auquel nous sommes attachés».

Le Président de la République a insisté, toutefois, sur l'attachement de l'Algérie à ses intérêts économiques et ses efforts pour construire une économie indépendante de la rente.

Après s'être interrogé sur le véritable taux de respect des accords avec l'UE, le Président Tebboune a souligné que cet accord ne repose pas uniquement sur le démantèlement tarifaire qui doit se faire progressivement. «Nous allons revoir le calendrier (démantèlement) et ils (UE) sont d'accord concernant cette révision à laquelle s'attelle des économistes», a-t-il assuré. «Nous sommes en principe des partenaires de l'UE mais pas au détriment de notre économie», a ajouté le Président de la République.

En 2002, l'Algérie avait signé un accord d'association avec l'UE. Entré en vigueur en 2005, cet accord prévoit l'établissement de la zone de libre-échange entre les deux parties en 2017 avant de prolonger de trois ans le délai de l'établissement de cette zone jusqu'à septembre 2020.

Cependant, l'Algérie a décidé de revoir à nouveau cet accord pour préserver sa production nationale, à travers notamment la révision du calendrier du démantèlement tarifaire.

Exigence de l’Algérie nouvelle

Lutter contre l'argent sale et garantir la transparence dans la gestion

Le Président Tebboune a mis l'accent sur l'impératif de lutter contre l'argent sale et de garantir la transparence dans la gestion «de la base jusqu'au sommet». Le chef de l’Etat a précisé que l'édification de l'Algérie nouvelle exige de garantir la transparence dans la gestion «de la base jusqu'au sommet, y compris pour le Président». «Je ne serai en rien dérangé si l'Inspection générale des finances venait procéder à un audit au niveau de la Présidence de la République. C'est une chose tout à fait normale», a-t-il dit.

«Nous vivons dans une République et non un royaume. Tout un chacun doit rendre des comptes au sein de cette République dans le respect de la loi», a-t-il soutenu. Evoquant l'argent sale, le Président de la République a indiqué que ce phénomène «s'est propagé tel un cancer dans la société et doit être combattu», relevant que la loi sera intransigeante vis-à-vis de tous ceux qui recourent à l'argent sale. Le Président Tebboune a également évoqué l'activité des associations de la société civile, dont certaines ont été impliquées dans des affaires de corruption, estimant que nombre d'associations «s'acquittent convenablement de leurs missions, à savoir combler les lacunes de gestion enregistrées au niveau des institutions de l'Etat».

Le nombre des associations s'élèvera à plus de 30.000 au niveau des quartiers et villages en vue «de porter la voix du peuple de manière organisée et loin de l'anarchie», a précisé le Président, estimant qu'il s'agit là d'un moyen qui nous permettra de consacrer «notre véritable slogan, à savoir une République démocratique et populaire».

Liberté de la presse

«Il n'existe aucune restriction»



Le Président de la République a affirmé dimanche soir que la liberté de la presse était garantie en Algérie et qu'aucune restriction n'y est imposée, précisant que la liberté d'expression avait des «limites» et qu'il existait des lois applicables à tout un chacun. le chef de l’Etat a déclaré «j'avais déjà évoqué le sujet de la liberté d'expression en Algérie et je me suis interrogé s'il existait un pays, de par le monde, à l'image de l'Algérie qui compte 180 quotidiens et près de 8.500 journalistes, outre le soutien de l'Etat au papier d'impression et la publicité dont bénéficient ces journaux pour se retrouver, à la fin, avec des articles truffés d'injures et d'atteintes à la sécurité publique». Ces journaux, en dépit de tout ça, n'ont jamais été inquiétés ou sanctionnés commercialement, a ajouté le président de la République. Interrogé sur Khaled Drareni, condamné récemment à deux ans de prison ferme, le Président Tebboune a expliqué qu'on ne pouvait trancher de l'inexistence de la liberté d'expression dans un pays en raison d'une personne «impliquée dans une affaire n'ayant aucune relation avec la presse», révélant, dans ce sens, qu'il n'existe aucun document prouvant sa relation avec la chaine de télévision qu'il prétend travailler avec. La liberté d'expression est consacrée «mais s'il existe une restriction, elle est imposée aux injures», a-t-il souligné, indiquant que la loi est applicable à tous dans le but de mettre un terme à l'anarchie. Et d'ajouter que «cette loi est la même qui s'applique en Europe. Aucune personne n'est incarcérée (en Algérie) pour un article qu'elle a rédigé». «Nous interdisons les injures et les atteintes aux affaires relevant de la sécurité de l'Etat», a-t-il dit. Concernant les rapports émanant de certaines organisations qui évoquent des restrictions à la liberté de la presse en Algérie, le Président Tebboune a affirmé que ces rapports «n'impactent pas notre politique» car, ajoute-t-il, le changement en Algérie «ne plait pas à ces organisations qui ne veulent pas de démocratie pour le peuple algérien et le considère comme un peuple de seconde zone». Déplorant la «géométrie variable» en matière de traitement des évènements, le Président de la République a rappelé que «des choses graves se sont produites dans certains pays sans jamais être évoquées». L'Algérie est «ciblée» par des parties qui tentent de saper sa stabilité, a-t-il poursuivi, faisant savoir que «les Etats ne nous attaquent pas frontalement mais chargent des organisations non gouvernementales de cette mission». Il y'a des rapports émanant de certaines organisations que «nous prenons au sérieux compte tenu de leur crédibilité» à l'image de «Amnesty international» que «je respecte», car elle a prouvé sa «crédibilité» en matière de traitement des évènements tels que les guerres, a ajouté le Président de la République. Et de conclure, l'organisation Reporters sans frontières (RSF) compte, elle aussi, des journalistes «respectables» mais c'est inadmissible de nommer un fils de colon qui tente à chaque fois de donner des leçons aux algériens, d'où l'importance d'enquêter sur les fondateurs de ces organisations ainsi que sur les modalités de leur financement.

Révision de la loi portant régime électoral

La commission a deux mois et demi pour soumettre son travail

Le Président de la République a affirmé, dimanche soir, que la Commission nationale chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral, avait «un premier délai de deux mois et demi» pour soumettre son travail, exprimant son souhait de voir naître de nouvelles institutions élues avant la fin de l'année.

«Je souhaiterais que les citoyens plébiscitent le projet de révision constitutionnelle, pour qu'on puisse passer directement à la révision de la loi portant régime électoral, laquelle sera soumise au parlement pour donner naissance, si possible, à de nouvelles institutions élues avant la fin de l'année», a déclaré le Président de la République lors de son entrevue avec des responsables de médias nationaux.

Pour le Président Tebboune, «l'intérêt suprême du peuple et du pays doit primer, pour le reste, c'est est une question d'adaptation». «Sortir avec des institutions élues qui manquent de crédibilité, après tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est comme si que nous n'avions rien fait», a-t-il soutenu. Evoquant les changements les plus importants que consacrera la nouvelle Constitution soumise à référendum le 1er novembre 2020, le Président de la République a affirmé que la représentation sera «réelle à travers cette Constitution qui offrira de larges prérogatives aux élus».

L'occasion était pour le Président Tebboune de rappeler les «scandales» mis à nu par les procès en cours, précisant toutefois que cette situation «ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de personnes élues de manière régulière, sauf que leurs voix n'étaient pas assez fortes au sein des instances élues face aux corrompus ayant succombé à la tentation de l'argent sale».



Le peuple seul décideur



À une question sur une éventuelle résistance à ces changements escomptés, le Président de la République a indiqué qu'il misait sur le poids du peuple, seul «décideur», rappelant qu'il œuvrerait à la moralisation de la vie politique, dans le sens de «l'équité entre citoyens, le peuple aura le dernier mot».

Le Président Tebboune s'est dit, dans ce cadre, convaincu que «l'Etat algérien sortira du référendum sur la révision constitutionnelle, plus moralisé et véritablement au service du citoyen et non pas d'un groupe de personnes qui exerce sur lui une autorité paternaliste».

Assurant que le peuple décidera seul de son avenir, le Président Tebboune a indiqué que «si le peuple aspire réellement au changement, l'occasion lui est offerte de sortir de l'ambiguïté qui prévalait auparavant».

Dans le même contexte, le Président de la République a évoqué le rôle dévolu aux jeunes dans le cadre de la nouvelle Constitution qui prévoit d'associer cette catégorie en sus de la société civile, devenue «pour la première fois constitutionnalisée et véritable partenaire dans la gestion de ses affaires».

Concernant l'organisation du référendum en cette crise sanitaire due à la propagation de Covid-19, le Président Tebboune a indiqué que «ce rendez-vous électoral verra à son tour la mise en œuvre d'un protocole sanitaire lors du scrutin à la faveur de l'application des mesures barrières reconnues, à l'instar de la distanciation physique, du port du masque et autres.

Il a ajouté que les appréhensions affichées par rapport à l'organisation de pareil rendez-vous avaient été déjà soulevées concernant l'organisation des examens du BEM et du Baccalauréat, assurant que «le peuple est conscient sur ce sujet».

A une question sur les voix qui se sont élevées sous le couvert du Hirak pour appeler à l'abrogation de certains articles inhérents aux constantes nationales, prévus par la Loi fondamentale du pays, le Président de la République a répondu que «la question de l'identité a été tranchée».

«L'amazighité ne concerne pas une région donnée et l'Islam demeurera la religion de l'Etat».