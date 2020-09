Mouvement associatif : Edifier l’Algérie nouvelle

Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane a présidé hier à Relizane une rencontre regroupant les acteurs du mouvement associatif. Il a annoncé qu’une stratégie sera élaborée afin d’organiser le travail du mouvement associatif et recueillir les propositions du mouvement associatif. Il a rappelé que l’édification de l’Algérie nouvelle initiée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, connaît actuellement ses premiers jalons et nécessite de la patience, de la persévérance et la participation de tous avec l’implication du mouvement associatif.

Le wali a souligné l'importance du mouvement associatif à l’approche du référendum sur la révision de la Constitution.

