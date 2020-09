Tamanrasset : Caravane d'information sur le projet de la révision constitutionnelle

Une caravane de sensibilisation et d'information sur le projet de la révision constitutionnelle a été lancée samedi de Tamanrasset à l'initiative de l'association d'animation de la société civile.

Cette caravane s'assigne entre-autres missions la vulgarisation du projet d'amendement de la constitution, notamment les volets liés à la participation de la société civile dans la prise de décision et l'élaboration de la politique générale de l'Etat, les garanties de la protection des divers libertés et droits, consolidation des mécanismes de contrôle et de transparence , ont indiqué les acteurs de cette initiative.

«Elle vise à mettre en valeur la mission de la société civile en tant que force de suggestion et mécanisme d'action pour accompagner l'Algérie nouvelle, dont le prochain référendum sur la projet de révision de la constitution, fixé le 1er Novembre, constitue un socle pour asseoir la nouvelle Algérie», a expliqué le membre de l'association, Hassan Karbado.

Cette caravane devra sillonner, pour une dizaine de jours, les zones et hameaux de la ville de Tamanrasset, dont les localités d'Outoul et de Tit (20 et 40 km) seront ses points de départs, pour sensibiliser la population sur l'importance de la prochaine consultation populaire et de l'acquittement de son devoir électoral.