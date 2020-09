Référendum sur la constitution, Lutte contre la corruption : Au cœur des réformes

Parmi les dispositions proposées pour la révision constitutionnelle, au chapitre de la lutte contre la corruption figurent, la constitutionnalisation de l'Autorité de la transparence, de la prévention et de lutte contre la corruption et la Cour des comptes et leur inscription parmi les institutions de contrôle.

El Hamel Merniz, membre du bureau national de la Confédération algérienne du patronat (CAP), et président du bureau de Constantine, exprime sa satisfaction quant aux dispositions du projet de la nouvelle Constitution, notamment celles concernant la création d'organes spécialisés dans la lutte contre la corruption, et la réflexion sur une actualisation de la plateforme juridique.

M. Merniz explique que «l'objectif est de créer un environnement propice au développement de l'économie nationale et la compétitivité de l'entreprise algérienne».

Le président du bureau de Constantine fait savoir qu'en concertation avec d'autres organisations patronales, la CAP a proposé lors de la dernière rencontre avec le gouvernement, plusieurs propositions allant dans le sens de l'amélioration du climat d'investissement. «Les suggestions sont axées sur plusieurs chapitres, notamment les réformes structurelles de l'économie algérienne, le développement de la performance de l'entreprise qu'elle soit publique ou privée, ainsi que des mesures d’urgence pour booster l'économie durement impactée par les effets de la crise sanitaire».

«En tant que partenaire de l'Etat, nous avons suggéré aux autorités d'entamer une nouvelle approche pour actualiser les mécanismes juridiques en vue de conférer davantage d’efficacité à la lutte contre la corruption», fait savoir M. Merniz insistant sur le fait que «l'application rapide de telles mesures contribuerait pour beaucoup à améliorer le climat d'investissement dans le pays».

En référence aux discours du Chef de l'Etat sur la nécessaire transition d'une économie de rente à une économie de l'innovation, de la créativité et de la création de l'emploi, M. Merniz, indique que «l'interférence de l'argent sale dans la sphère économique et politique a débouché sur des dérives qui ont marqué la gestion des affaires publiques durant ces dernières années». Pour lui, en dépit des efforts non contestables et louables déployés par l'Algérie, «il a été constaté un décalage entre les efforts fournis et les résultats escomptés». M. Merniz estime que pour enrayer la corruption «il ne suffit pas de se doter d'une ferme volonté politique mais également de renforcer l'arsenal juridique pour s'attaquer aux foyers de ce phénomène».

Réaffirmant que la CAP est «une organisation nationaliste qui défend toujours l’économie nationale». Il appelle les pouvoirs publics à mettre en place les conditions nécessaires favorables à l’émergence de l'entreprise comme acteur majeur du développement, et surtout «à combler les lacunes juridiques et garantir plus de transparence dans la gestion de l'économie et de la chose politique en général». Il rappelle les propositions de la CAP, notamment sur «la définition d’une vision claire sur le développement économique», en précisant les missions de régulation et de contrôle de l’Etat, ainsi que «la réforme du système fiscal par un élargissement de l'assiette fiscale». Le membre du bureau national du CAP a appelé à mettre en place une nouvelle approche dans les efforts déployés par les autorités publiques pour lutter contre la corruption, soulignant la nécessité de renforcer la stratégie de l’État dans ce domaine selon une vision globale et avec des priorités qui visent également le système bancaire. Rappelant les propositions soulevées par les différentes organisations patronales, M. Merniz précise que pour sortir de l'économie de la rente «il est impératif de poursuivre la réforme du système financier, la promotion du crédit à long terme, la révision et l’encadrement des différentes formes de subventions, l’allègement des procédures de création d’entreprises et la poursuite de la lutte contre l'économie informelle et l’amélioration du climat des affaires. Commentant les dispositions du projet de la nouvelle Constitution, M. Merniz explique que le chef de l'Etat est animé par une volonté d'acter la naissance d'une Algérie nouvelle sans corruption. «Nous devons nous inscrire dans cette dynamique de l'édification d'un Etat moderne, avec ses institutions de contrôles capables de créer l’impact positif espéré sur la vie des citoyens et des acteurs économiques», conclut-il.

Tahar Kaidi