Promotion des exportations hors hydrocarbures : Rezig annonce une nouvelle stratégie étalée sur 10 ans

Considéré comme l’un des dossiers bénéficiant d’un intérêt grandissant de la part des hautes autorités du pays dans le cadre de la concrétisation des objectifs d’une relance économique diversifiée, l’exportation hors hydrocarbures fait l’objet d’une nouvelle stratégie en cours d’élaboration au département du commerce pour les dix ans à venir.

C’est ce qu’a révélé hier le ministre du Commerce, Kamel Rezig au siège de l’entreprise Bomare company à Birtouta (Alger) où il a présidé, en compagnie du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aissa Bekkai, la cérémonie de lancement de la première opération d’exportation vers l’Espagne de 1.000 téléviseurs de marque LG. Les deux sociétés, Bomare company et le géant coréen de l’électronique LG ont scellé un accord de coopération qui date de 2013 en vertu duquel cette opération d’exportation, première du genre vers le marché européen, a été rendue possible. «Notre présence sur le site de Bomare compagny pour donner le coup d’envoi de cette opération est un message de notre part pour l’ensemble des opérateurs économiques que nous tenons à rassurer de la détermination du ministère du Commerce de les accompagner et de les assister dans l’exportation de leurs produits», indique M. Rezig. Une mission qui est inscrite, explique-t-il, parmi les priorités de son département dans le cadre de la zone de libre-échange africaine (Zlecaf) dès l’année prochaine. «Nous avons l’ambition d’investir les 53 marchés africains avec des produits algériens compétitifs et concurrentiels comme c’est le cas des produits LG exportés aujourd’hui par Bomare Company vers l’Espagne et qui répondent parfaitement aux normes et aux exigences du marché européen». C’est d’ailleurs en perspective de cette même échéance qu’est attendue la finalisation de la nouvelle stratégie de promotion des exportations applicable pour les dix années à venir. Une stratégie qui revêt une dimension intersectorielle et s’inscrit en droite ligne avec les objectifs de l’Etat en matière de diversification et tend à parer, de manière irrévocable, à toutes les contraintes rencontrées par les exportateurs. Outre la révision de la réglementation régissant l’activité de l’exportation, la même stratégie actuellement en cours de maturation, vise aussi à encourager l’exportation des produits algériens à travers la création de sociétés spécialisées dans la maîtrise de ce créneau d’activité qu’il y a lieu de promouvoir. En attendant sa finalisation, le ministre affirme que son département s’attelle au quotidien à apporter les solutions adaptées aux doléances soulevées par les exportateurs à travers la cellule d’écoute et de suivi des opérations d’exportation opérationnelle depuis juin dernier.



Règlement de plus de 8.000 factures impayées des exportateurs



M. Rezig rappellera en outre que l’une des premières missions dont il s’est acquitté au lendemain de sa désignation à la tête du ministère du Commerce n’était autre que celle de procéder au règlement des factures impayées des exportateurs dont le nombre dépasse les 8.000, hérités de l’ancien régime en vue de rétablir le relation de confiance avec les entreprises exportatrices. L’heure est venue d’opérer un véritable changement des mentalités préconise M. Rezig qui s’engage ainsi à aller vers une véritable révolution en matière de promotion des exportations des produits algériens. En ce sens, la satisfaction des exigences du marché extérieur est l’un des paramètres qu’il y a lieu de faire valoir tout comme l’obligation d’assurer une meilleure traçabilité et une moralisation du marché interne. De son côté, le ministre délégué chargé du commerce extérieur, Aissa Bekai, précise que quatre secteurs disposent de fortes potentialités à même de relever le challenge de la promotion des exportations hors hydrocarbures.

Il s’agit du secteur du numérique, celui de la pièce de rechange, du secteur agricole et enfin de la production pharmaceutique. Il assure également que les problèmes liés au financement des exportations, les difficultés résultant du manque d’information économique ainsi que les contraintes en rapport avec le conditionnement des produits trouveront une solution adaptée dans le cadre de la nouvelle stratégie qui sera bientôt finalisée. Pour sa part, M. Ali Boumedienne, DG de Bomare company a fait savoir qu’il nourrit un grand espoir de voir toutes les contraintes liées à l’exportation levées grâces à la volonté des autorités concernées. En sa qualité de membre de la CGEA, il affirme qu’il a reçu avec la présidente de cette confédération, Saida Neghza, par le ministre du Commerce à qui ils ont remis un rapport sur les difficultés auxquelles ils font face dans l’exportation des produits électroniques de Stream system.

Il évoque la note de l’ABEF de septembre 2019 qui fait état d’un différé de paiement de neuf mois, ce qu’il considère comme une lourde contrainte, notamment au plan de la crédibilité avec les partenaires européens. Il citera aussi la taxe élevée de domiciliation douanière ainsi que celle relative à l’importation de la matière première à propos desquelles, la présidente de la CGEA affirme qu’elle milite pour obtenir leur révision.

Karim Aoudia