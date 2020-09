Télétravail : une aubaine pour les marchands de sevrage numérique

Appels, messages, notifications... Les sollicitations numériques étaient déjà omniprésentes, elles ont encore bondi avec la généralisation du télétravail: une aubaine pour les applications mobiles et outils de sevrage numérique qui promettent sérénité et efficacité, une «détox» non sans paradoxe.

L'application taïwanaise «Forest» caracole ainsi en tête des ventes des applications payantes sur l'Apple Store, avec plus de 40 millions de téléchargements dans le monde.

Elle utilise le principe de «gamification», soit «se servir de mécanismes de jeu pour engager et motiver numériquement les utilisateurs», explique Shaokan Pi, fonda-teur et P-DG, à l'AFP. Une graine virtuelle est plantée, jusqu'à devenir un arbre si l'utilisateur résiste à la tentation d'utiliser son téléphone pendant un temps donné.

«Forest a vu une augmentation du nombre de téléchargements estimée à 3 millions, attribuable à la crise du Covid», poursuit Shaokan Pi. «Nous avons constaté une augmentation de 120% des téléchargements au premier semestre de cette année par rapport à celui de l'année dernière. Notre chiffre d'affaires a augmenté de 60%».

Même satisfaction chez Google avec l'outil gratuit «Bien-être numérique», qui enregistre «une forte augmentation du nombre d'utilisateurs actifs depuis le début de la crise», assure à l'AFP Rose La Prairie, cheffe de produit chez Google.

«Focus Keeper», une application coréenne qui se base sur la technique de gestion du temps Pomodoro - des cycles de quatre périodes de travail de 25 minutes et cinq minutes de pause - constate également les effets de la crise sanitaire. Une augmentation des téléchargements et de l'utilisation de 60% selon Sangwon Kim, P-DG de Pixo Inc., la société qui développe Focus Keeper.

Ces applications reposent généralement sur un modèle économique dit «freemium». Leurs versions de base sont téléchargeables gratuitement, mais les utilisateurs doivent payer pour plus de fonctionnalités.