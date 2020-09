Canada : Le Premier ministre du Québec se place en isolement

Malgré un test négatif, le Premier ministre du Québec François Legault a annoncé qu'il allait se placer à l'isolement pendant une dizaine de jours après avoir été en contact avec le chef du parti conservateur, contaminé par la Covid-19. M. Legault et son épouse ont passé un test de dépistage au coronavirus dont les résultats se sont révélés négatifs, a indiqué le chef du gouvernement québécois dans un communiqué samedi. Cependant, il a rencontré lundi Erin O'Toole, le nouveau chef du Parti conservateur fédéral, qui a annoncé vendredi avoir contracté le virus. En conséquence M. Legault va rester «isolé, à la maison» jusqu'au 28 septembre mais «continuera d'assumer ses fonctions, même à distance.» Un autre chef de l'opposition au Premier ministre Justin Trudeau, Yves-Francois Blanchet, à la tête du Bloc Québécois, a aussi annoncé vendredi avoir été testé positif au coronavirus. Les deux diagnostics surviennent à quelques jours du discours du Trône, prévu le 23 septembre, à l'issue duquel M. Trudeau va soumettre à un vote de confiance des députés son programme de relance de l'économie canadienne, laminée par la pandémie du coronavirus.

Depuis quelques semaines, le Canada est confronté à une augmentation du nombre de cas, poussant l'Ontario et le Québec, les deux provinces les plus touchées, à resserrer la vis.