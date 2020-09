Langue arabe : Convention entre l'ANVREDET et le CRSTDLA

Une convention de partenariat entre l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET) et le Centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe (CRSTDLA) sera signé aujourd’hui à Alger, a indiqué hier l'ANVREDET dans un communiqué.

La convention, qui sera signée par la directrice générale de l'ANVREDET, Nedjoua Demmouche Mounsi, et le directeur du CRSTDLA, Mourad Abbas, porte essentiellement sur «la valorisation des résultats de recherche et du développement technologique, l'accompagnement et le soutien via l'étude, la création des start-up, le conseil et l'expertise et la formation», précise la même source.

A travers cette convention, les deux parties établiront «une collaboration scientifique et technique dans les domaines d'intérêt communs relevant de leurs compétences respectives».

Les axes importants de la coopération se déclinent notamment par l'échange d'expertises, l'intégration des experts du CRSTDLA dans les comités d'évaluation de l'ANVREDET pour l'évaluation des projets, la mise en place d'un réseau de veille technologique, la formation, l'étude en commun des projets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation économique à travers la création de start-up et la mise en commun des moyens pour l'organisation d'événements se rapportant aux métiers des deux parties.

Cette convention de partenariat implique la réalisation d'actions conjointes et concertées dans les domaines de la recherche et développement, souligne la même source.

Il s'agit notamment de l'organisation de réunions autour des thématiques en relation avec les domaines d'activités des deux établissements, la mise en œuvre de programmes de formation, l'étude, en commun, des projets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation économique à travers la création d'entreprise et l'accompagnement des ingénieurs et chercheurs pour la concrétisation de leurs projets d'innovation.

Dans le cadre de cette convention, «l'ANVREDET s'engage à mettre l'incubateur de l'Agence à la disposition des chercheurs et des ingénieurs du CRSTDLA afin de développer des thèmes de recherche et d'étude dans le processus d'incubation des projets en matière d'étude du projet, d'élaboration du business plan, la valorisation, l'entrepreneuriat et l'innovation.

Elle s'engage aussi à organiser des formations sur la propriété intellectuelle et l'accompagnement, l'intégration des chercheurs et les ingénieurs porteurs de projets innovants et créatifs dans les différents événements organisés par l'Agence.

L'ANVREDET doit aussi organiser des séminaires et conférences techniques destinés à traiter un thème de travail ou de recherche d'intérêt commun, répondre à toute demande d'information nécessaire à la réalisation des actions faisant l'objet de la présente convention.

Il sera aussi question de la prise en charge et l'animation des «Challenges Days», des «Start-up Weekend» ou des «Marathon Days» dans le but de promouvoir la culture de l'entrepreneuriat sous toutes ces formes auprès des étudiants.

Pour sa part le CRSTDLA s'engage notamment à mettre ses compétences au service des activités de recherche et de développement technologique autour d'applications innovantes en conformité avec la stratégie de l'ANVREDET, inviter les cadres de l'Agence à prendre part aux journées et manifestations scientifiques organisées par le CRSTDLA et associer l'ANVREDET aux programmes des journées d'information au sein de ses structures.

Un comité mixte (ANVREDET-CRSTDLA) sera installé prochainement pour identifier, orienter et impulser le développement des actions envisagées entre les deux parties, conclut le communiqué.