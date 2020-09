Formation professionnelle - Association Iqraâ : éliminer l’illettrisme

La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, et le président de l’Association d’alphabétisation Iqraâ, Hocine Khelid, ont signé, hier à Alger, une convention-cadre de partenariat sur l'alphabétisation et la formation. La ministre a précisé que cette convention-cadre inscrite au programme «alphabétisation et qualification» concrétise le principe de l’enseignement pour tous au profit des citoyens qui n’ont pas pu poursuivre leur enseignement et leur formation. Elle a mis l’accent sur la volonté de l’Etat à éliminer l’analphabétisme en pariant sur l’enseignement tout en garantissant les moyens humains, matériels et pédagogiques.

Mme Benfriha a fait savoir que de nouvelles techniques d’apprentissage ont été intégrées dans cette nouvelle convention-cadre, entre autres, l’informatique et l’utilisation de moyens technologiques. Le président de l’association Iqraâ, M. Khelid a fait savoir que la convention-cadre vise à insérer les analphabètes dans le circuit de la formation et de l'emploi dans le cadre de ce nouveau dispositif. Il a indiqué que «le taux d’alphabètes est en baisse dans le pays et cela grâce aux efforts consentis par l’Etat». Il a rappelé que le gouvernement compte sur le développement économique et social, notamment au niveau des zones enclavées et rurales. Il a mis en exergue les retombées positives de cette convention-cadre qui donne la possibilité de mettre fin à l’illettrisme et d’accéder à une formation professionnelle en vue de créer une micro-entreprise ou exercer un emploi.

S’agissant du référendum populaire sur la Constitution qui aura lieu le 1er novembre prochain, M. Khelid a déclaré que «l’amendement constitutionnel accorde une place importante au rôle de la société civile».

Hamza Hichem