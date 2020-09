Le ministre des travaux publics à Bordj Bou-Arréridj : Réception totale de l’autoroute en 2021

Le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, qui a effectué hier une visite de travail dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a salué la qualité des infrastructures réalisées récemment.

Il a tenu, à cette occasion, à remercier les entreprises locales pour le niveau technique qu’elles ont atteint, ce qui donne à la wilaya les moyens d’améliorer le développement local. Le ministre a rappelé à cet effet la nécessité pour les entreprises algériennes de réaliser des projets à l’étranger. Il est revenu d’autre part sur le séminaire organisé par son département sur l’exportation des services, indiquant que les entreprises algériennes n’ont rien à envier à leurs homologues d’autres pays, a-t-il dit, notant que l’Algérie compte plus de 2.000 ingénieurs de très haut niveau dans le domaine des travaux publics.

«Nous avons ainsi constaté que des pays lointains viennent travailler aux portes de l’Algérie, a souligné le ministre qui a évoqué la décision d’aller vers ces pays proches, notamment ceux de l’Afrique subsaharienne, comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et même le Nigeria.



Une entreprise algérienne réalise une route au Niger



Le séminaire a offert la possibilité de se pencher sur les contraintes qui se posent mais aussi les moyens à mettre en œuvre pour réussir cet objectif, a affirmé le ministre qui a rappelé que le terrain n’est pas vierge.

Une entreprise algérienne réalise une route au Niger alors qu’une autre a décroché un marché similaire au Burkina Faso, a-t-il relevé. «Nous avons réalisé le port de Hamdania pour qu’il soit un point d’ouverture vers ces pays avec la Transsaharienne», a noté le ministre qui a évoqué aussi le projet de l’autoroute Est-Ouest. Il a déclaré que la section de l’autoroute Est-Ouest, qui relie la commune de Dharaane, dans la wilaya d’Annaba, à celle d’El Kala, dans celle de Tarf, sur 52 kilomètres sera ouverte à la circulation avant la fin de l’année en cours. Il a précisé que le projet de l’autoroute sera réceptionné définitivement au cours du premier semestre de l’année prochaine avec la livraison du tronçon qui relie El Kala à la frontière tunisienne. A propos de celui qui passe par la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, M. Chiali a annoncé la réalisation d’un troisième échangeur au nord du chef-lieu. «Cet échangeur, qui a été réclamé par les élus locaux de la wilaya, est une priorité, ce qui explique pourquoi nous avons décidé de le prendre en charge», a affirmé le ministre qui a rappelé son rendement économique ainsi que son effet sur la fluidité du trafic routier en plus de la réduction de la pression sur la localité d’El Achir qui abrite le second échangeur. Le ministre, qui a rappelé les effets négatifs des pluies torrentielles de l’automne sur le trafic routier et même la chaussée, a souligné que des instructions ont été données aux directeurs des travaux publics des wilayas pour l’assainissement des fossés et regards afin d’éviter l’inondation des routes à cause de ce phénomène.



Décongestionnement de plusieurs communes



Le ministre a également inauguré un tronçon de 14 kilomètres de la RN 106 qui joint cette dernière à celle de Bejaia. Ce tronçon qui lie Medjana à Theniet Nasr permet d’améliorer les échanges entre les deux localités situées au nord de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj où le ministre des Travaux publics a procédé à la mise en service d’un autre axe important, à savoir le chemin de wilaya 44.

Le tronçon ouvert à la circulation sur 18 kilomètres apporte beaucoup pour le développement de la région qui souffrait d’isolement à cause du mauvais état de ce chemin. Il reste encore une partie qui doit être modernisée sur 6 kilomètres sur le territoire de la commune de Djaafra pour faire la liaison avec le chef-lieu. Le ministre a donné des instructions pour que les travaux soient réceptionnés le plus tôt possible afin de répondre aux attentes des citoyens. Au sud de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, le ministre a donné le coup d’envoi des travaux pour le traitement du virage dangereux d’El Mdjaz sur la route nationale 45 qui relie celle-ci à Msila, à la grande satisfaction des usagers car il constituait un point noir de la circulation. Il a exprimé la volonté de ses services de mettre fin à tous les points noirs de cet axe important, son dédoublement dépendra des autorités locales. «Si ces dernières jugent qu’il est prioritaire nous allons le prendre en charge.» Le chemin communal entre les communes d’El Hamadia et El Ksoura au niveau des villages de Zgar pour la première et Toubou pour la seconde long de 9 kilomètres permettra de réaliser un gain important en temps et en argent. Les citoyens n’auront plus à passer par El Achir et Bordj Bou-Arréridj caractérisés par l’encombrement de la circulation à l’intérieur des deux cités.

La première commune a bénéficié de la modernisation du chemin communal entre El Borma et El Kharza sur 1 km et le chemin communal entre le chef-lieu et le village d’El Oued Lakhdar sur 5 km a subi également le même traitement. La commune de Bordj Ghedir au sud-est de la wilaya a eu droit, elle aussi, à une nouvelle route intérieure qui relie le village d’Oued Mansour à Ghil Assa sur un kilomètre. Le projet, qui a été inspecté par M. Chiali, permettra de désenclaver la population de la région.

Rappelons que la wilaya de Bordj Bou-Arréridj dispose d’un important réseau routier formé par 92 km d’autoroute, 304 km de routes nationales, 298 km de chemins de wilaya et 1.896 kilomètres de chemins communaux.

Fouad Daoud