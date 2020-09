Le président Aoun : Sans gouvernement, le Liban se dirige «vers l'enfer»

Le Liban se dirige vers «l'enfer» si un nouveau gouvernement n'est pas formé dans les plus brefs délais, a averti hier, le chef de l'Etat, Michel Aoun, alors que le processus de formation d'un cabinet semble dans l'impasse.

«Nous sommes confrontés à une crise de formation d'un gouvernement, ce qui n'était pas censé se produire car les échéances qui attendent le Liban ne permettent pas de perdre une seule minute», a affirmé M. Aoun.

Les partis politiques libanais s'étaient engagés début septembre à former un cabinet «de mission» composé de ministres «compétents» et «indépendants» dans un délai de deux semaines pour sortir le pays du marasme économique. Mais le processus piétine en raison de divergences sur l'attribution des portefeuilles ministériels.

«Avec le durcissement des positions, il ne semble pas y avoir de solution à l'horizon, car toutes les solutions proposées impliquent des gagnants et des perdants», a regretté le président Aoun. Faute d'accord, le Liban se dirigera «vers l'enfer», a-t-il prévenu.

Plus tôt dans la journée, Moustapha Adib avait demandé «la coopération de toutes les parties afin de faciliter la formation d'un gouvernement de mission avec un programme spécifique».

Il a appelé les forces politiques à faciliter la formation d'un gouvernement prévu initialement la semaine dernière mais n'ayant toujours pas vu le jour faute d'accord entre les protagonistes.

«Les maux des Libanais (...) nécessitent la coopération de toutes les parties afin de faciliter la formation d'un gouvernement de mission avec un programme spécifique que ces forces s'étaient engagées à soutenir», a souligné Moustafa Adib dans un communiqué. «Tout retard supplémentaire aggraverait la crise», a mis en garde M. Adib. «Je ne pense pas que quiconque puisse avoir sur sa conscience d'avoir causé davantage de peine à ce peuple», a-t-il ajouté, assurant vouloir poursuivre ses efforts en coopération avec le chef d'Etat, Michel Aoun, pour former un nouveau cabinet.