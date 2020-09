Antonio Guterres, SG de l’ONU : «Trop de défis, pas assez de solutions multilatérales»

Le monde fait face «à trop de défis multilatéraux et (…) un déficit de solutions multilatérales», a affirmé hier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'ouverture d'un sommet virtuel célébrant les 75 ans de l'Organisation.

«Personne ne veut d'un gouvernement mondial, mais nous devons travailler ensemble pour améliorer la gouvernance mondiale», a-t-il ajouté alors que, selon des experts, la pandémie de Covid-19 a cruellement mis en lumière la perte d'efficacité du système multilatéral face à la pire crise d'après-Deuxième Guerre mondiale.

«Dans un monde interconnecté, nous avons besoin d'un multilatéralisme en réseau, dans lequel la famille des Nations unies, les institutions financières internationales, les organisations régionales, les blocs commerciaux et d'autres collaborent plus étroitement et plus efficacement», a plaidé le chef de l'ONU. «Nous avons également besoin d'un multilatéralisme inclusif, faisant appel à la société civile, aux villes, aux entreprises, aux autorités locales et aux jeunes», a-t-il aussi affirmé.

Au cours de ce sommet du 75e anniversaire, quelque 180 dirigeants de pays doivent intervenir avec des discours enregistrés par vidéo à l'avance et ne devant pas excéder trois minutes. Parmi eux, 132 chefs d'Etat ou de gouvernement.

A compter d’aujourd’hui et pendant une semaine, les mêmes dirigeants prononceront d'autres allocutions lors de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, tenue également en raison de la pandémie de Covid-19 de manière virtuelle, avec des vidéos enregistrées ne devant pas dépasser chacune les 15 minutes.

Les 193 membres de l'ONU ont été invités à se faire représenter dans la grande salle de l'Assemblée générale au siège de l'ONU par un diplomate de leur mission à New York pour les huit jours à venir.