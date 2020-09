Tissemsilt : Un café sans cigarette

Un premier café où il est interdit de fumer est ouvert samedi dans la wilaya de Tissemsilt. Son propriétaire, Dahmane Khibat, a indiqué à l’APS qu’il souhaite, à travers cette initiative, sensibiliser les citoyens sur les dangers de la cigarette sur leur santé et faire de cet espace un endroit approprié pour les non-fumeurs. Des affiches sont apposées sur les murs et à l’entrée de ce café, montrant les méfaits de la cigarette. Il a également fait savoir qu’il réservera, la semaine prochaine, à l’intérieur du café, un espace aux livres et aux journaux, pour en faire un lieu de détente, notamment pour les amateurs de lecture.

Ce café non fumeur a trouvé un écho favorable auprès des citoyens qui ont apprécié ce genre d’initiative qui participe à la préservation de la santé des citoyens et à la lutte contre le tabagisme à l’intérieur d’espaces clos.

Le cafetier a imposé, à titre préventif, des mesures strictes de protection contre le Coronavirus, dont le lavage obligatoire des mains au gel hydroalcoolique, de même que le respect de la distanciation physique.