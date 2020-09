Chronique : Quand la voiture devient notre ennemie

Les Algériens ont du mal à lâcher du lest quand il s'agit de les séparer de leurs voitures. Les priver de leur «amulette» est un châtiment atroce, épouvantable et inhumain. Ils peuvent renoncer à beaucoup de choses, mais jamais à cet engin qui fait la pluie et le beau temps, avec un simple contact. Rien que ça pour faire partie de ces gens heureux qui ne jurent que par le fameux bolide, si proche de leur cœur. Un véhicule, c'est bien plus qu'un quatre-roues pour les déplacements, les courses et les urgences. La bagnole a tout d'une grande invention, unique en son genre et irremplaçable. On adore, on vénère son totem dont la particularité est, bien sûr, de semer à tout vent. Prendre sa voiture, pour beaucoup, fait partie de ces gestes quotidiens auxquels il n’est pas facile de renoncer. L'utilisation à bon escient du véhicule n'est pas encore entrée dans nos mœurs. On s'en sert même très mal. En effet, dépendance est à la fois criante et nuisible. Les corvées, les loisirs, les caprices, passent tous par un seul tunnel : la voiture, en l'occurrence.

Aujourd'hui, on marche moins avec les déplacements «mécanisés», de plus en plus. Les faux trajets pullulent, allant du boulanger à la droguerie-quincaillerie du coin, en faisant un crochet au café de la cité pour entamer ou encore boucler le circuit de la journée. Du coup, la sédentarité s'empare des Algériens pour les exposer, de plus en plus, au manque d'activité sportive, à l'obésité, au diabète et d’autres maladies du siècle, liées à l'hygiène de vie qui s'éloigne des bonnes pratiques et des recommandations pour bien vieillir.

Le nombre de diabétiques et de personnes souffrant d'obésité augmente dans cesse chez nous, pour concerner même les enfants, victimes à leur tour des comportements de leurs parents.

Les médecins conseillent vivement la marche pour réaliser l'équation un esprit sain dans un corps sain, mais les rappels à l'ordre passent inaperçus, malheureusement. Pourtant, la santé, est avant tout une culture et un mode de vie. A bon entendeur, salut !

Samia D.