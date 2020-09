Théâtre régional de Khémis Miliana : Le projet réceptionné «avant la fin de l’année»

Le théâtre régional de Khémis Miliana (Aïn Defla), dont les travaux de réalisation approchent à leur terme, sera réceptionné avant la fin de l’année en cours, a-t-on appris dimanche auprès du directeur local de la culture.

«Le théâtre régional de Khémis Miliana, dont les travaux de réalisation ont été lancés il y a trois ans, sera réceptionné bientôt, c’est à dire avant la fin de l’année en cours», a précisé à l’APS, Hasnaoui Mahmoud, faisant état d’un taux d’avancement des travaux de l’ordre de 95 %.

S’étalant sur près 4.000 m2, cette structure culturelle de 500 places comptant cinq étages a été érigée selon les normes culturelles inhérentes aux théâtres, a-t-on souligné, notant que la salle de spectacle a été conçue à l’image des salles d’opéra avec notamment la mise en place de deux balcons.

Sept ateliers, trois salons d’honneur et un ascenseur électrique composent également le futur théâtre régional de Khémis Miliana, a-t-on détaillé, observant qu’avant sa mise en fonction, l’accent est particulièrement mis, ces derniers temps, sur la mise en place des fauteuils ainsi que sur le système de sonorisation.

«Véritable pilier de l’action culturelle, le futur théâtre de Khémis Miliana s’emploiera à dynamiser l’activité culturelle à travers les régions les plus proches de Aïn Defla», a soutenu M. Hasnaoui, se réjouissant que sa mise en place ait été confiée à huit (8) entreprises nationales.

Et d’ajouter: «L'accès au théâtre contribue à l'émancipation de tous, et notre société en a besoin pour comprendre son histoire, sa diversité et les défis qu’elle se doit de relever.»