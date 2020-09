Béjaïa : Formation d’artistes plasticiens

L’association locale de la femme artiste (ALFA) de la commune de Seddouk est l’une des associations qui forment des jeunes dans le domaine culturel et artistique. ALFA active dans le domaine du dessin sur tableau et la toile, la décoration avec la peinture et la photographie. Dans l’atelier servant de salle pédagogique, les adhérents de l’association suivent des cours de formation d’artiste peintre. Plusieurs tableaux sur des toiles représentant des portraits de personnages, de paysages et des reliefs d’objets réalisés par des enfants adhérents, sont exposés dans le hall ouvert au grand public. Cette association, créée en octobre 2011 et qui regroupe près de 150 adhérents et adhérentes, bien encadrée par sa présidente Madame Ait Hamouda Nadia, œuvre inlassablement pour promouvoir les arts plastiques dans la société. Avec peu de moyens matériels et financiers, elle a réussi en un laps de temps à former des dizaines d’artistes plasticiens. Son objectif est de découvrir des jeunes talents et de les prendre en charge sur le plan de la formation. Selon Madame Ait Hamouda, «il faut apprendre aux enfants le dessin et leur inculquer le civisme et combattre le vide qui mène à tous les fléaux. Nous organisons des formations en art plastique prodiguées par des spécialistes dans notre siège à Seddouk, et encadrées par des enseignants de l’école des beaux-arts d’Alger qui viennent deux fois par semaine. Nos meilleurs artistes plasticiens suivent ensuite une autre formation plus poussée au niveau de l’école des beaux-arts. Il y a un engouement particulier des jeunes filles et garçons qui viennent de toute la wilaya, mais les moyens matériels, et surtout financiers pour nos différentes sorties sur le terrain, ne nous permettent pas de prendre en charge toutes les personnes qui nous sollicitent».

Ainsi, en plus des formations pratiques et théoriques au sein du siège à Seddouk, l’association a organisé des excursions et visites guidées à l’école des beaux-arts d’Alger et au parc zoologique de Jijel. Elle célèbre chaque année la journée de l’artiste qui coïncide avec le 8 juin. Plusieurs objets ont été réalisés dans le cadre de la préservation de l’environnement. Des objets réalisés à partir de la récupération de boites et bouteilles en plastiques ramassées dans des endroits fréquentés quotidiennement par des citoyens, à savoir la route, les alentours des écoles et les places publiques. L’association ALFA sollicite les autorités de la wilaya pour lui prêter main forte par l’octroi d’une subvention de l’APW et l’acquisition d’un local plus vaste pour accueillir tous les adhérents

M. Laouer