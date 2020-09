Arts populaires : Le déclin faute de sauvegarde ?

Qu'ils fussent particuliers à la ville ou à la campagne, ces arts populaires algériens ne paraissent avoir jamais été l'objet d'un enseignement quelconque.

S’étant si longtemps nourris de leur propre substance, les arts traditionnels algériens ont ainsi pu parvenir jusqu'à nous avec une remarquable fraîcheur. Il est vrai que non seulement ils n'ont jamais cessé de répondre à des besoins fonctionnels immédiats, mais aussi parce qu'ils sont toujours allés au-devant de l'évident souci d' «orner la vie».

Seulement voilà : parce qu'ils sont aujourd'hui victimes d'une désaffection progressive, dont les Algériens sont en premier lieu et pour une grosse part les principaux «artisans», n'y a-t-il pas lieu de se demander si ces arts populaires ne sont pas en train de courir un plus grand risque, celui de l'éloignement de leurs propres sources d'inspiration ? Ce risque ne provient-il pas de la déformation de la transmission orale ? N'est-il pas dû aussi au désir de produire plus vite et à bon marché en bâclant la qualité ? Au demeurant, l'un des plus graves dangers qu'encourent ces arts populaires n'est-il pas celui de l'abâtardissement du produit par l'imitation de styles étrangers ? N'est-il pas celui de ces nouvelles pseudo-créations qui soi-disant sortent de «l'humus traditionnel» ?

Tout cela nous renvoie à une question préalable et incontournable à la fois, s’agissant précisément de confusion faite souvent entre l’art populaire et l’artisanat traditionnel : qu’est-ce que l’art populaire en Algérie ? Tel qu’il est présenté par les spécialistes de la question, «c’est tout ce qui, des objets de prestige comme les bijoux aux éléments les plus humbles de la vie quotidienne, témoigne d’une recherche spontanée d’accord esthétique entre un groupe humain et son cadre de vie».

Cette définition rejoint quelque peu celle du «style ethnique» par A. Leroi-Gourhan, à savoir «la manière propre à une collectivité d’assumer et de marquer les formes, les valeurs et les rythmes ; activités et objets, reflets d’une longue histoire au cours de laquelle, de génération en génération, ont été éprouvés équilibres des formes et harmonie des décors, donnant, comme un paysage familier, le sentiment d’être «chez soi», reconnus comme marque d’identité collective». Du coup la discussion «Art populaire ou Artisanat» étonnera peut-être qui n’a pas en mémoire des définitions plus restrictives de l’art populaire, à partir de critères liés aux conditions économiques de création des œuvres -faites gratuitement, non pour être vendues ou, au contraire, qui se confondraient avec la production artisanale.

Les normes de fabrication peuvent être transgressées

Certes, il n’est pas inutile de faire la part des choses en marquant la différence fondamentale entre ces deux niveaux d’appréciation : socio-esthétique pour l’art populaire, socio-économique pour l’artisanat traditionnel. Socio-esthétique, et pas seulement esthétique. Car l’essentiel est ici dans une relation vivante entre créateur et utilisateur des œuvres, qu’il s’agisse d’un artisan travaillant à la vue des passants clients connus dont il partage le style de vie, ou d’une même et seule personne équipant sa propre maison, ou de toute formule intermédiaire. On est conduit, par là, au problème du rapport entre création individuelle et collective dans le domaine esthétique. D’emblée, les spécialistes en la matière affirment le caractère individuel de l’œuvre d’art populaire, «entre les mains d’une seule personne», la création artistique imposant «un circuit fermé entre le projet, les mains qui le réaliseront et la matière qui servira à sa création». Aussi, les spécialistes en question n’ont de cesse de prévenir : il ne faut-il pas confondre tradition et immobilisme, et ils ont bien raison d’insister sur le caractère évolutif, dynamique de l’art populaire algérien. Car, insistent-ils, les normes de fabrication de l’objet peuvent être de nouveau transgressées à tout moment, et il ne faudrait pas se tromper sur le sens de mots comme «canon» et «canonique» utilisés ici : si règle il y a, à laquelle chacun paraît devoir se soumettre, c’est de la collectivité qu’elle émane ; c’est donc elle-même, avec sa «sagesse populaire», et aucune autorité extérieure, fût-elle de haute compétence artistique, qui en est le garant, et rejette ou fait siennes les innovations. C’est à cette condition-là -si on y prend garde en matière de sauvegarde- qu’il serait peut-être possible d’éviter le déclin qui guette les arts populaires algériens.

Kamel Bouslama