Université Annaba : Plus de 12 000 étudiants concernés par la reprise présentielle

Pas moins de 12 000 étudiants inscrits en première année master et en troisième année licence dans différentes filières et spécialités ont repris dimanche les activités pédagogiques en présentiel à l’université Badji Mokhtar d’Annaba, conformément au protocole sanitaire mis en place pour lutter contre la propagation de la Covid-19, a-t-on appris du recteur, Mohamed Manaâ. Ce responsable a indiqué que cette première étape des activités pédagogiques en présentiel devra préparer 6 417 étudiants inscrits en licence et 6267 autres inscrits en master aux examens programmés dans trois semaines. En plus de la mise à disposition de solutions hydroalcooliques, le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation physique, le protocole sanitaire mis en place pour lutter contre la propagation de la Covid 19 impose de réduire le nombre maximal d’étudiants en classes et en salles de travaux pratiques à 25, a-t-il ajouté. Le même responsable a également fait savoir que 48 bus ont été mobilisés pour faciliter le retour des étudiants issus de neuf wilayas de l’est du pays, parmi lesquelles Tébessa, Oum El Bouaghi, Sétif et Batna, vers les pôles universitaires d’El Bouni, Sidi Achour, Annaba et Sidi Amar. Ce protocole a aussi prévu la stérilisation des résidences universitaires et d’en limiter le nombre d’occupants à une seule personne par chambre, a-t-il conclu.