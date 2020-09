Zones d’ombre d’Illizi : Concrétisation de 42 projets

Pas moins de 42 opérations de développement, d’un montant d’investissement de plus de 7,5 milliards DA, ont été réalisées depuis le début de l’année en cours dans différentes zones d’ombre de la wilaya d’Illizi, a-t-on appris dimanche des services de la wilaya.

Retenues au profit de 30 zones d’ombre, ces projets, tous secteurs confondus, visent notamment le dé-senclavement de ces régions et l’amélioration des conditions de vie de leur population, a indiqué à l’APS l’attaché de cabinet de la wilaya chargé du dossier des zones d’ombre.

M. Amar Kouider a cité, entre autres projets affectés aux localités et bourgades de Tamadjert, Tarat et Imehrou, la réalisation et la réfection de routes, l’ouverture de pistes d’accès, l’aménagement urbain, la réhabilitation d’établissements scolaires et leur équipement en panneaux solaires, la réalisation de cantines scolaires et d’aires de jeux de proximité.

La réalisation d’une salle de soins au village de Tinemri, l’électrification de la localité d’Aherher en énergie solaire ainsi que la réhabilitation du réseau d’éclairage public dans la localité d’Afra font partie des projets concrétisés depuis le début de l’année, a-t-il ajouté.

Le même responsable a fait part également de la poursuite des travaux de réalisation de 8 8 projets de développement, actuellement à différents taux d’avancement de leurs chantiers dans les zones d’ombre de la wilaya, notamment dans le domaine des travaux publics et des raccordements aux réseaux divers, en plus de 28 autres projets actuellement à l’étude.