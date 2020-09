Souk-Ahras : Associer la femme pour «garantir un développement rural durable»

Les participantes à une rencontre, organisée dimanche au siège de la Chambre d'agriculture de Souk-Ahras, ont souligné la nécessité d’associer les femmes rurales pour «garantir un développement rural durable».

Lors de cette rencontre, regroupant des femmes rurales et des ingénieures dans le domaine de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement, Amel Adouani, présidente de l'association nationale «Femme et développement rural», a affirmé que cela requiert une structuration de cette catégorie de femmes au sein de coopératives et leur intégration au sein des conseils professionnels des filières agricoles pour faire progresser le secteur, considéré comme une alternative à la création de richesse. Mme Adouani a précisé, dans ce contexte, que cette rencontre vise principalement à créer un bureau de cette association à Souk-Ahras, afin d'accompagner les femmes rurales et les mettre sur la voie du développement rural durable, en créant des micro-entreprises et en valorisant les produits de cette wilaya frontalière, agricole et touristique.

Elle a aussi mis l’accent sur l'importance de structurer cette catégorie de femmes au sein des coopératives agricoles pour faciliter la commercialisation de leurs produits, jusqu’à l'exportation, en plus d’accompagner les ingénieures au chômage. La présidente de l'association nationale «Femme et développement rural» a salué, en outre, la nouvelle orientation de la politique de l'Etat visant à accorder plus d'importance au rôle de la société civile pour rompre l'isolement et participer au développement des zones d'ombre grâce au travail de proximité et d'accompagnement, et ce, en coordination avec les collectivités locales, des divers dispositifs d'aide à l'emploi des jeunes et la Chambre locale d’agriculture.

De leur côté, les femmes présentes à cette rencontre ont axé leurs interventions principalement sur la «nécessité de développer et de valoriser les produits laitiers et leurs dérivés», eu égard au fait que la wilaya de Souk-Ahras représente un bassin laitier par excellence, ainsi que les filières de la figue de Barbarie et du safran notamment.

Au cours de cette rencontre, un exposé a été présenté par Imène Zeghdani, propriétaire d'un projet pilote de culture d'orge hydroponique, ainsi que la culture en hydroponie (hors sol et sans terre) de légumes et de fraises dans la commune de Drean (Souk-Ahras).