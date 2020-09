Université de M’sila : Une plateforme électronique pour les réclamations

Cette plateforme, qui est la première du genre, permet aux étudiants, enseignants et travailleurs de déposer leurs plaintes, réclamations ou interrogations directement aux services concernés, sans utiliser les formulaires habituels. Elle offre la possibilité de poursuivre la politique suivie depuis 3 années par l’université pour arriver à zéro papier. Elle concrétise un autre objectif du ministère, à savoir la modernisation du secteur qui passe par l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication qui donne l’occasion de traiter les différentes opérations avec la rapidité et l’efficience nécessaires.

Le professeur Kamal Baddari, recteur de l’université de Msila, précise à cet effet que l’utilisateur de la plateforme n’a qu’à placer son courrier électronique et le code qu’il aura choisi pour y entrer. Sa réclamation est directement prise en charge par les agents chargés par sa gestion qui l’orientent au service concerné, soit le rectorat, le vice-rectorat ou les différentes facultés ou départements. pour qu’elle soit traitée dans les plus brefs délais, a-t-il indiqué. Le recteur a assuré que ses services œuvrent à traduire sur le terrain le plan d’action qui a été arrêté en application du plan stratégique de l’université dans son chapitre consacré à l’ouverture de la structure sur son environnement économique et social.

De son côté, le vice-recteur de l’université chargé des relations extérieures, de la coopération et de l’animation, le Dr Hachemi Benouadhah, a tenu à rappeler que la plateforme a été réalisée par la direction de la numérisation et le centre des réseaux informatiques pour faciliter la communication entre les membres de la famille universitaire, qu’ils soient étudiants, enseignants ou administrateurs, pour la prise en charge de leurs préoccupations. Il a annoncé également que l’université de Msila est l’une des premières structures d’enseignement supérieur au niveau national à terminer le programme d’enseignement à distance au même titre que les autres universités du monde entier.

Le nombre de cours prodigués par ce moyen est de l’ordre de 3600 pour tous les niveaux, a indiqué le vice-recteur de l’université de Msila, qui a insisté sur le respect de la qualité de l’enseignement et la satisfaction des besoins des étudiants.

Notons que l’université de Msila compte plus de 35 000 étudiants répartis à travers 7 facultés, deux Instituts nationaux et 35 départements. Ils sont inscrits dans 11 domaines de formation, 42 filières et 69 spécialités pour l’obtention de la licence et 102 spécialités pour le master. Ils sont encadrés par 1400 enseignants permanents.

L’université dispose par la même occasion de 27 laboratoires de recherche. Rappelons aussi que 1000 étudiants en doctorat suivent leurs cours à l’université de Msila.

F. Daoud