Grand angle : Seuls contre tous

Le discours de Donald Trump à l’Assemblée générale de l’ONU est pour aujourd’hui mardi. C’est un moment particulièrement attendu, et à plus forte raison qu’il intervient cette année après que Washington a unilatéralement proclamé dans la nuit de samedi à dimanche que les sanctions des Nations unies contre l’Iran sont à nouveau en vigueur. Les Américains ont également promis de punir ceux qui les violent. Un message destiné notamment aux autres grandes puissances et particulièrement ses alliés européens qui n’entendent pas plier face au diktat américain. Du reste, les unes et les autres n’ont pas manqué de contester l’affirmation américaine. Moscou a réagi, en soulignant que les affirmations de Washington étaient dénuées de fondement légal. «Les initiatives et actions illégitimes des Etats-Unis ne peuvent par définition avoir de conséquences internationales légales pour les autres pays», a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Côté européen, on défend le même point de vue. «Toute décision ou mesure prise dans l’intention de rétablir» les sanctions «n’aura aucun effet juridique», avaient répondu d’avance la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne dans une lettre commune adressée vendredi à la présidence du Conseil de sécurité. Une position qui ne semble pas infléchir les Américains qui n’en font qu’à leur tête et promettent de sévir contre les pays qui ne se plieraient pas à leur volonté. Washington sous Trump n’aime pas être contrariée et que l’on s’oppose à ses désidératas. « Si des Etats membres de l’ONU ne remplissent pas leurs obligations pour appliquer ces sanctions, les Etats-Unis sont prêts à utiliser leurs propres outils pour punir ces défaillances», a prévenu Mike Pompeo. Aussi, il a promis que des «mesures» américaines seraient annoncées «dans les prochains jours». Donald Trump les annoncera-t-il aujourd’hui ? Fort possible. Car il est difficile, et ce même si c’est sa marque de fabrique, qu’il recule sur cette question. Pour preuve, les Américains n’ont pas hésité à se prévaloir de leur statut de pays participant à l’accord, qu’ils ont quitté unilatéralement, pour justifier l’annonce de ces sanctions. Ils ont activé le «snapback». Pourtant ce geste n’est pas dénué de risque pour les Américains. En effet il pourrait accroître leur isolement mais aussi les tensions internationales. «On peut dire que la pression maximale américaine contre l'Iran, dans sa dimension politique et juridique, s'est transformée en isolement maximal des États-Unis», a déclaré le président iranien, Hassan Rohani, lors d'une réunion télévisée. Mais de cela Donald Trump et son administration n’en ont cure. La haine viscérale que nourrit l’administration Trump pour le régime iranien lui fait oublier toute proportion gardée. Y aura-t-il un effet boomerang ?

Nadia K.