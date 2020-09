Présidentielle en Côte d’Ivoire : L’opposition en rang serré contre Alassane Ouattara

En Côte d'Ivoire, les principales plateformes d'opposition étaient réunies samedi autour d’Henri Konan Bédie à Abidjan pour appeler à faire barrage à la candidature du président sortant Alassane Ouattara. L’opposition pose des exigences et appelle à la mobilisation dans la rue.

Beaucoup s'attendaient à un appel au boycott. Il n'a pas eu lieu. C'est un appel à la désobéissance civile qu'a lancé Henri Konan Bédié. Face à une salle survoltée, le candidat à la présidentielle a eu ces mots très forts: «Face à la forfaiture, un seul mot d'ordre, irréversible: la désobéissance civile», a lancé le doyen de l'opposition. Concrètement, les partis, plateformes et organisations de la société civile, regroupés au sein de cette coalition de l'opposition, appellent à la mobilisation dans la rue, alors que les manifestations sont interdites par décret. Depuis l’annonce de sa candidature par Alassane Ouattara le 6 août, des manifestations sporadiques ont eu lieu un peu partout dans le pays. Elles étaient souvent émaillées de violences, qui ont fait au moins 15 morts. Mais les mots d’ordre des états-majors politiques étaient rares. Cette fois, la consigne est lancée par les principales formations d’opposition. Cette mobilisation se concentre contre un troisième mandat d'Alassane Ouattara, mais pour obtenir satisfaction sur une série d'exigences posées comme la dissolution du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale, l'audit de la liste électorale, la libération des prisonniers politiques ou le retour des exilés. L'opposition engage donc un bras de fer avec le pouvoir pour porter le débat sur le troisième mandat dans la rue et torpiller le scrutin si ses revendications ne sont pas satisfaites.