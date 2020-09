Projet de sanctions de l'UE contre la Biélorussie : L'impasse

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé à nouveau dimanche dans les rues de la capitale biélorusse Minsk pour réclamer le départ du président Alexandre Loukachenko réélu début août lors d'un scrutin considéré comme truqué par l'opposition.

L'Union européenne (UE) avait dénoncé des fraudes électorales et promis des sanctions, mais depuis, ce projet est au point mort. L'Union européenne dit travailler sur des sanctions contre ceux qu'elle tient pour responsables de fraudes électorales le 9 août et de répression des manifestations. Mais ces mesures contre la Biélorussie sont pour l'instant bloquées par l'un des plus petits membres de l'Union européenne (UE) : Chypre. Nicosie refuse en effet de donner son feu vert tant que l'UE n'impose pas aussi des sanctions à son voisin, la Turquie. Or, l'Allemagne juge «inopportune» leur adoption, car elles risquent de ruiner sa médiation avec Ankara, ont confié plusieurs diplomates. «Cette situation est inacceptable pour Nicosie qui a maintenu son veto. Les tensions en Méditerranée orientale ont été ravivées par des activités de prospection gazière d'Ankara au sein de la zone économique exclusive grecque et chypriote. Deux dossiers qui n'ont rien à voir, mais que Chypre est bien décidé à faire avancer en même temps et qui seront donc au menu du Conseil européen jeudi et vendredi prochains. Hier matin, l'opposante biélorusse en exil, Svetlana Tikhanovskaïa, devait rencontrer les ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles, pour tenter d'appuyer le processus et pour présenter sa propre liste noire : une liste de fonctionnaires et de membres des forces de l'ordre biélorusses qui, selon elle, participent aux exactions policières. Mais la figure de proue de l’opposition biélorusse risque une douche froide. Selon les déclarations du chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borell, l’UE n’a pas encore obtenu l’unanimité. Pourtant, les mesures contre le Bélarus sont bouclées. Une quarantaine de personnes seront interdites de séjour dans l'UE et leurs avoirs gelés, ont indiqué plusieurs diplomates. Cette liste est provisoire, ont-ils précisé. Pour Josep Borell, la crédibilité de l'UE est en jeu si les sanctions contre Minsk ne sont pas adoptées avant le sommet européen. Toutefois, les Européens souhaitent conserver la Biélorussie dans le partenariat oriental «pour éviter qu'elle ne rejoigne une autre alliance» liée à Moscou.

M T et agences