Le président Tebboune accorde une entrevue à des responsables de médias nationaux : «Si le peuple veut le changement, il est temps de l’opérer»

Intransigeance par rapport aux coupures d’internet

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a accordé, dans le cadre de ses rencontres périodiques régulières avec la presse nationale, une entrevue à des responsables de médias nationaux, lors de laquelle il a abordé nombre de questions nationales et régionales.

Le Président a affirmé que la Constitution «accorde des prérogatives à l'élu choisi par le peuple», soulignant que «si le peuple veut le changement, il est temps de l'opérer pour ne pas rester dans l'ambiguïté qui a prévalu auparavant».

L'Etat algérien sera, après le référendum sur la révision constitutionnelle prévu le 1er novembre 2020, «davantage moralisé et véritablement au service du citoyen et non pas au service d'un groupe de personnes qui exerce une domination sur lui», a déclaré le Président.

Assurant que le peuple décidera seul de son destin, le Président Tebboune a ajouté que la nouvelle Constitution «accorde des prérogatives à l'élu choisi par le peuple». «Si le peuple veut le changement, il est temps de l'opérer pour ne pas rester dans l'ambiguïté qui a prévalu auparavant», a souligné le Président de la République.

Le président a indiqué qu’il y des résistances de la part de personnes qui défendent leurs intérêts mais qu’il tient à défendre les intérêts du peuple et du pays et que les institutions élues ne doivent pas souffrir d’un déficit de légitimité.

«Le peuple est conscient de sa responsabilité et l’argent sale porte un coup fatal à la moralisation publique, ajoute le président qui a ajouté qu’une loi-cadre sera présentée au Parlement après la tenue du référendum et qu’il y aura une nouvelle institution élue.

Le référendum du 1er novembre intervient dans un contexte sanitaire particulier mais le président souligne que le nombre d’infections n’est pas trop élevé en comparaison avec d’autre pays et que l’Algérie est parmi les premiers pays à prendre des mesures pour contrer la pandémie.

«On espère que le taux d’infection ne sera pas élevé» lors des prochaines semaines, a indiqué le président qui a ajouté que lors du référendum, il y aura des mesures de prévention qui seront appliquées.

A propos de la gestion des affaires de l’Etat, le président a mentionné que certains dossiers doivent avancer pour être à la hauteur des promesses mais qu’il y a certains responsables qui n’ont pas assez d’expérience et qu’il y a des détails qui peuvent mettre en péril les décisions prises.

A propos des enquêtes lancées, le président a dit qu’il y tient particulièrement dans l’attente de disposer d’institutions élues avec des compétences pour entamer des enquêtes.

Le président a souligné que la société civile n’est pas exempte de tout reproche mais certaines associations jouent convenablement leur rôle y compris en comblant les failles des services de l’Etat et qui participent à l’effort de développement tout en insistant sur la transparence des comptes.

Cela peut être effectué de la base au sommet et l’IGF peut enquêter même à la présidence car dans la République tout le monde doit rendre des comptes avec le respect nécessaire aux institutions.



La décision d'ouverture des écoles sera prise en concertation avec les spécialistes



Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé qu'il ne prendra pas seul la décision d'ouvrir les écoles, au titre de l'année scolaire 2020-2021, mais en concertation avec le Comité scientifique et les médecins.

«Je ne prendrai pas seul la décision d'ouvrir les écoles, et cette décision ne sera pas autoritaire mais prise de concert avec les médecins algériens et le Comité scientifique national qui assumera ses responsabilités», a indiqué le Président Tebboune.

Dans le même contexte, le président de la République a cité le cas de pays européens «qui ont ouvert les classes et repris les cours, mais qui ont été contraints de refermer les écoles après avoir constaté que les enfants étaient exposés, eux aussi, à la contamination au coronavirus», s'interrogeant par la même «si l'objectif est d'appliquer le programme d'enseignement ou de protéger le citoyen».

L'Algérie a opté pour «la protection du citoyen», a-t-il souligné, annonçant la possibilité de programmer la rentrée scolaire en fonction de la situation pandémique de chaque wilaya. Le nombre de contaminations au coronavirus en Algérie connaît une tendance baissière, d'ailleurs 17 ou 18 wilayas n'ont enregistré ces derniers temps aucun cas positif, a-t-il conclu.



L'Algérie se dirige vers l'économie numérique



Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé qu'il serait "intransigeant" par rapport au problème de coupures d'internet qu'a connues récemment le pays, précisant que «l'Algérie se dirige vers l'économie numérique et ne saurait aller de l'avant sans un débit efficient».

«Il est des problèmes que nous devons contrer, c'est là notre responsabilité. Je savais que la tâche n'était pas facile, mais les problèmes seront résolus progressivement», a indiqué le Président Tebboune.»

«Nous avons régressé dans plusieurs domaines et le problème de débit d'internet est scandaleux», a-t-il martelé, précisant que «le pays qui se dirige vers l'économie numérique, le e-commerce et le e-paiement ne saurait avancer à pas sûrs sans un débit internet fort et efficient».

Le Président de la République a promis, dans ce cadre, d'être "intransigeant" vis-à-vis de tels phénomènes, appelant à la nécessité de solutionner le problème de coupures d'internet, notamment au niveau des bureaux de poste et autres structures publiques fréquentées par les citoyens.

En ce qui concerne la relance économique, le président a évoqué les réductions des impôts au profit des entrepreneurs mais qu’il y a des fausses déclarations. La loi de finances 2021 va détailler tous les aspects de ces aides comme le rééchelonnement des dettes.

Un journaliste a posé une question à propos de la liberté de la presse en citant le cas Khaled Drareni. Le président a indiqué qu’il y a en Algérie 180 quotidiens et 8.500 journalistes avec un soutien de l’Etat alors que certains ne paient pas les imprimeries et bénéficiant de la publicité.

«On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de liberté. L’affaire que vous citez n’est pas liée à l’exercice de la presse et le ministre de la Communication a donné des éclaircissements sur ce sujet», a expliqué le président qui met en garde contre la diffamation et les fake news en ajoutant que la loi s’applique sur tous les citoyens y compris les journalistes.

Il n’y a pas de journalistes emprisonnés pour leurs écrits, a dit le président qui met en garde contre l’atteinte à l’ordre public et à la sécurité du pays.

Le président a souligné que certaines organisations internationales qui évoquent des craintes sur le sort des journalistes n’apprécient par les changements en Algérie.

Il ajoute que certaines parties veulent que l’Algérie soit un République bananière mais que les Algériens sont mûrs et ne prennent pas leurs ordres de l’étranger. Il mentionne qu’il y des gens appartenant à l’extrême droite qui veulent «nos donner des leçons».

Il ajoute que certains veulent entraver le cours normal des relations entre l’Algérie et la France.

Le président a aussi évoqué le dossier des transferts sociaux et il a souligné que l’Algérie est un Etat social.

Le chantier économique sera ouvert juste après les élections et il y aura une commission nationale avec toutes les catégories sociales qui proposeront une méthode pour les transferts sociaux.

Le Chef de l’Etat a, par ailleurs, annoncé la nomination de Rostom Fadli au poste de gouverneur de la Banque d’Algérie. Le président a indiqué qu’il y a une contre-révolution et que certains défendent leurs intérêts comme il y aussi des membres de l’administration qui adhèrent à la démarche du changement mais qui nourrissent une peur provoquée par des lettres anonymes qui visent même des gens honnêtes qui sont victimes de personnes liées à la Issaba.

Enfin, le président a abordé des questions internationales comme la situation au Mali et en Palestine ou encore les relations avec le Maroc.

Ahmed Mesbah