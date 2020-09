M. Boukadoum s'entretient à Bamako avec des membres de la Coordination des Mouvements de l'Azawad et des Mouvements de la Plateforme

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, dépêché par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué hier à Bamako une série d’entretiens avec des représentants de la Coordination des Mouvements de l’Azawad et des Mouvements de la Plateforme, signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du Processus d’Alger, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

«Dans le cadre de sa visite à Bamako, le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a effectué une série d’entretiens avec des représentants de la Coordination des Mouvements de l’Azawad et des Mouvements de la Plateforme, signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du Processus d’Alger», précise le communiqué.

Lors de ces entretiens, «les interlocuteurs maliens ont exprimé leur appréciation pour le rôle de l’Algérie ainsi que la solidarité et la marque d’attention particulière pour le Mali en cette période difficile». Ils ont également renouvelé leur attachement pour la mise en œuvre effective de l’Accord d’Alger qui «reste la voie idoine pour un retour durable de la stabilité et un cadre approprié pour faire face aux défis multiples qui se posent au Mali», conclut le communiqué.